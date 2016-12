Vanguard declares quarterly distribution on ETF Funds

Vanguard REIT ETF (NYSEARCA:VNQ) - $1.695.

Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEARCA:VIG) - $0.577. 30-Day Sec yield of 2.20%.

Vanguard Mid-Cap Growth ETF (NYSEARCA:VOT) - $0.327. 30-Day Sec yield of 0.79%.

Vanguard Mid-Cap Value ETF (NYSEARCA:VOE) - $0.614. 30-Day Sec yield of 2.09%.

Vanguard High Dividend Yield ETF (NYSEARCA:VYM) - $0.667. 30-Day Sec yield of 3.12%.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (NYSEARCA:VEA) - $0.300.

Vanguard S&P 500 ETF (NYSEARCA:VOO) - $1.296. 30-Day Sec yield of 2.11%.

Vanguard International High Dividend Yield ETF (NASDAQ:VYMI) - $0.338.

Payable Dec. 29; for shareholders of record Dec. 27; ex-div Dec. 22. 30-Day SEC yield as of 12/20/2016