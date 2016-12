2017 bargains? Here are the S&P 500's 25 worst performers in 2016

As a sector, healthcare stocks led the stinkers, taking up 11 of the top 25 spots among S&P 500 stocks with the worst YTD performance going into 2016's final day of trading.

Endo International plc (NASDAQ:ENDP) -74.39%

First Solar, Inc. (NASDAQ:FSLR) -50.64%

TripAdvisor, Inc. (NASDAQ:TRIP) -44.93%

Perrigo Company plc (NASDAQ:PRGO) -42.78%

Vertex Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ:VRTX) -40.84%

Under Armour, Inc. (NYSE:UA) -37.68%

Stericycle, Inc. (NASDAQ:SRCL) -36.27%

Alexion Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:ALXN) -35.19%

Allergan plc (NYSE:AGN) -33.69%

Mallinckrodt Public Limited Company (NYSE:MNK) -33.66%

Illumina, Inc. (NASDAQ:ILMN) -32.94%

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:REGN) -31.16%

Mylan N.V. (NASDAQ:MYL) -30.87%

Fossil Group, Inc. (NASDAQ:FOSL) -29.54%

H&R Block, Inc. (NYSE:HRB) -27.70%

McKesson Corporation (NYSE:MCK) -27.62%

Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD) -27.07%

L Brands, Inc. (NYSE:LB) -26.73%

Hanesbrands Inc. (NYSE:HBI) -25.17%

Signet Jewelers Limited (NYSE:SIG) -23.26%

Pitney Bowes Inc. (NYSE:PBI) -22.35%

AmerisourceBergen Corporation (NYSE:ABC) -22.19%

Legg Mason, Inc. (NYSE:LM) -22.09%

Chipotle Mexican Grill, Inc. (NYSE:CMG) -21.52%

Frontier Communications Corporation (NYSE:FTR) -21.04%