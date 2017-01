2017 bargains? Here were the Russell 2000's 25 worst performers in 2016

Continuing our series of surfacing 2016 stinkers, here are the 25 Russell 2000 stocks that imploded in 2016. Further down, you'll find the 25 worst stocks excluding pharma.

Ophthotech (NASDAQ:OPHT) -94%

Galena Biopharma (NASDAQ:GALE) -93%

Cempra (NASDAQ:CEMP) -91%

Toaki Pharma (NASDAQ:TKAI) -89%

Anthera Pharma (NASDAQ:ANTH) -86%

Adeptus Health (NYSE:ADPT) -86%

CytRx (NASDAQ:CYTR) -86%

Novavax (NASDAQ:NVAX) -85%

Mirati Therapeutics (NASDAQ:MRTX) -85%

ImmunoGen (NASDAQ:IMGN) -85%

OvaScience (NASDAQ:OVAS) -84%

Avinger (NASDAQ:AVGR) -84%

Dynavax (NASDAQ:DVAX) -84%

Infinity Pharma (NASDAQ:INFI) -83%

Tandem Diabetes (NASDAQ:TNDM) -82%

First NBC Bank (NASDAQ:FNBC) -80%

Corindus Vascular Robotics (NYSEMKT:CVRS) -78%

Celldex Therapeutics (NASDAQ:CLDX) -77%

Cobalt International Energy (NYSE:CIE) -77%

Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR) -75%

Community Health Systems (NYSE:CYH) -74%

Regulus Therapeutics (NASDAQ:RGLS) -74%

Vivent Solar (NYSE:VSLR) -73%

Immune Design (NASDAQ:IMDZ) -73%

Intra-Cellular (NASDAQ:ITCI) -72%

Now here's the same list after filtering out pharma, biotech and healthcare stocks:

First NBC Bank (FNBC) -80%

Cobalt International Energy (CIE) -77%

Vivint Solar (VSLR) -73%

MDC Partners (NASDAQ:MDCA) -69%

Walter Investment Management (NYSEMKT:WAC) -67%

FuelCell Energy (NASDAQ:FCEL) -65%

Teekay Tankers (NYSE:TNK) -64%

Diplomat Pharmacy (NYSE:DPLO) -63%

GNC Holdings (NYSE:GNC) -63%

Hortonworks (NASDAQ:HDP) -62%

Restoration Hardware (NYSE:RH) -61%

CPI Card Group (NASDAQ:PMTS) -60%

Power Solutions (NASDAQ:PSIX) -59%

AgroFresh Solutions (NASDAQ:AGFS) -58%

Noodles & Co. (NASDAQ:NDLS) -58%

NII Holdings (NASDAQ:NIHD) -58%

On Deck Capital (NYSE:ONDK) -55%

Rubicon Project (NYSE:RUBI) -55%

Sunrun (NASDAQ:RUN) -55%

Sears Holdings (NASDAQ:SHLD) -55%

Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF) -54%

TerraVia Holdings (NASDAQ:TVIA) -54%

Infinera (NASDAQ:INFN) -53%

Cogint (NASDAQ:COGT) -53%