Celgene Q4 top line up 16%; non-GAAP earnings up 34%; shares ahead 1% premarket

Celgene (NASDAQ:CELG) Q4 results ($M): Total Revenues: 2,980.5 (+16.3%); Product Sales: 2,976.8 (+17.2%).

Net Income: 428.9 (-23.5%); Non-GAAP Net Income: 1,290.1 (+34.2%); EPS: 0.53 (-23.2%); Non-GAAP EPS: 1.61 (+36.4%).

Key Product Sales: Revlimid: 1,250.1 (-19.9%); Pomalyst/Imnovid: 377.9 (+28.6%); Otezla: 305.1 (+66.7%); Abraxane: 266.1 (-1.4%); Otezla: Vidaza: 152.5 (+3.5%).

2017 Guidance: Total Revenues: $13.0B - 13.4B; EPS: $5.85 - 6.21; Non-GAAP EPS: $7.10 - 7.25; Revlimid: $8.0B - 8.3B; Pomalyst/Imnovid: ~$1.6B; Abraxane: ~$1B; Otezla: $1.5B - 1.7B.