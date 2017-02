VanEck Vectors declares monthly distributions

VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (NYSEARCA:IHY) - $0.1080. 30-Day Sec yield 4.13%.

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (NYSEARCA:ANGL) - $0.1210. 30-Day Sec yield 4.93%.

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (NYSEARCA:HYEM) - $0.1110. 30-Day Sec yield 5.89%.

VanEck Vectors Preferred Securities Ex Financials ETF (NYSEARCA:PFXF) - $0.0690. 30-Day Sec yield 5.87%.

VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (NYSEARCA:CBON) - $0.0596. 30-Day Sec yield 2.80%.

VanEck Vectors Treasury-Hedged High Yield Bond ETF (NYSEARCA:THHY) - $0.0957. 30-Day Sec yield 4.33%.

Payable Feb. 7; for shareholders of record Feb. 3; ex-div Feb. 1. 30-Day Sec yield as of 1/31/2017.