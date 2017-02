Merck Q4 top line off 1%; earnings up 21%; Keytruda sales up 126%; shares up 1% premarket

Merck (NYSE:MRK) Q4 results ($M): Total Revenues: 10,115 (-1.0%); Pharmaceutical: 8,904 (-1.4%); Animal Health: 884 (+6.3%).

Net Income: 1,177 (+20.6%); Non-GAAP Net Income: 2,470 (-5.3%); EPS: 0.42 (+20.0%); Non-GAAP EPS: 0.89 (-4.3%).

Key Product Sales: Januvia: 932 (+1.2%); Zetia: 612 (-11.4%); Janumet: 577 (+9.7%); Gardisil/Gardisil 9: 542 (+9.1%); Keytruda: 483 (+125.7%); Proquad, MMRII & Varivax: 405 (-1.0%); Isentress: 337 (-9.9%); Cubicin: 119 (-63.0%).

2017 Guidance: Revenues: $38.6B - 40.1B; EPS: $2.47 - 2.62; Non-GAAP EPS: $3.72 - 3.87