- Ross Clark - Tech Sector and Copper
- Rick Rule - PDAC, Resource Markets, and Taxes
- John Rubino - Gold, Silver, Central Banks, and Real Estate
- Larry Reaugh - President & CEO of American Manganese on Company Showcase
This Week In Money - March 10, 2018
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