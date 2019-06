Comparing The Cannabis 50 To The S&P 50

Stacking Up Cannabis Stocks To The Bluechips

This week, we compare many corporate fundamentals of the ‘Cannabis 50’ companies to the largest 50 of the S&P 500 companies. Investor euphoria over the past several years has been concentrated in the Monsters of Tech (Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon (NASDAQ:AMZN), Google (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL), and Facebook (NASDAQ:FB)) as well as the mega-cap Dow stocks (Boeing (NYSE:BA), Caterpillar (NYSE:CAT), etc.). With investor euphoria turning to cannabis stocks, an important question investors should be asking is how attractive are the Monsters of Tech and Dow stocks today relative to the up-and-coming cannabis stocks. For investors seeking Growth, is it worth paying up for cannabis stocks at this stage, or rather hang out in the S&P 50 companies? While cannabis stocks generally offer higher EPS and sales growth rates, our side-by-side rankings found that a handful of cannabis companies are still cheaper than the majority of overbought S&P 50 names.

If we are going to buy, sell or hold the cannabis stocks, then we ought to understand how they stack up to the world’s best-known companies in key Growth and Value metrics. Cannabis 50 expected earnings and revenue need to be put in a relative context to those of the S&P 50 – notably in terms of firm profitability, financials (risk), and valuation. Therefore, for both sets of 50 companies, we rank the fundamental scores derived from Thomson Reuters raw data, our Big Data supplier, against our full list of 5,200 companies that are listed in the U.S. and many international markets.

We capture the data and apply it to a proprietary algorithm to generate portfolio management decision-support information. The analysis done for this article is a part of our research.

From a growing number of cannabis companies, we created the Cara Cannabis 50, which we are preparing to trade professionally for individual investors. As more cannabis companies meet their regulatory requirements and more industry analysts report on them, our database will expand and there will be a turnover both in this list and as candidates for our portfolio.

Here are lists of the Cannabis 50 and the S&P 50.

For the exhibits, we used the US stock market tickers for these companies, but this exhibit also contains the Canadian market tickers for each of the Cannabis 50.

EXHIBIT A (Cannabis 50)

EXHIBIT B (S&P 50)

US ticker Company Name ABT Abbott Laboratories ABBV AbbVie ACN Accenture ADBE Adobe Systems GOOGL Alphabet AMZN Amazon.com AAPL Apple T AT&T BAC Bank of America BRK.B Berkshire Hathaway BA Boeing Company (The) AVGO Broadcom Limited CVX Chevron Corporation CSCO Cisco Systems C Citigroup KO Coca-Cola Company (The) CMCSA Comcast Corporation COST Costco Wholesale Corporation LLY Eli Lilly and Company XOM Exxon Mobil Corporation FB Facebook HD Home Depot (The) HON Honeywell International INTC Intel Corporation IBM International Business Machines Corp JNJ Johnson & Johnson JPM JPMorgan Chase & Company MA Mastercard MCD McDonald's Corporation MDT Medtronic PLC MRK Merck & Company MSFT Microsoft Corporation NFLX Netflix NKE Nike ORCL Oracle Corporation PYPL PayPal Holdings PEP PepsiCo PFE Pfizer PM Philip Morris International PG Procter & Gamble Company CRM Salesforce.com, Inc. TMO Thermo Fisher Scientific Inc. UNP Union Pacific UNH UnitedHealth Group UTX United Technologies Corporation VZ Verizon Communications V Visa WMT Walmart Stores DIS Walt Disney Company (The) WFC Wells Fargo

Once weekly, we update our data for about 5,200 companies to get relative rankings of any stock against the Universe and relative rankings against its sector (apples-to-apples) or within any peer group that we choose such as a portfolio or a group of stocks in an industry like cannabis.

On the fundamentals data that we receive, we apply a proprietary algorithm to compute relative scores for categories like Growth, PEG, EPS and Revenue Revisions etc., some of which are displayed in this article as exhibits.

The Williams Market Analytics Fundamental Scoring System ranges from 0 (weakest) to 100 (strongest) and are centered around 50, like a diffusion index, as explained below. The number in parenthesis is the company’s percentile rank for the metric, either versus all listed companies (“Global”) or versus its peers (“Sector”). The 100th percentile is top of class. NA = Fundamental data is not available for the company or there is a lack of analyst coverage. The full list of data components and scoring can be seen at the bottom of this page.

So, without getting into technical (market price and volume) studies that are part of our decision-support trading process, you can see we have an investment process based on fundamentals.

Now, let’s examine the detailed scoring results of the Cara Cannabis 50.

Exhibit 1 is of Growth.

From the description of the Fundamentals algorithm, you will note that our Growth score is based on both Revenue and Earnings calculations.

For statistical reasons, we apply a maximum score of 100 to all 5,000+ companies, for all calculations. This methodology resulted in Cannabis Wheaton Income Corp having a 100 score for Growth and hence receiving a T1 (tied for #1) ranking.

But you will also see that 22 of the Cannabis 50 beat the Growth scores of any S&P 50 company. That is particularly notable in that almost no cannabis company has much in the way of earnings. That result reflects the explosive revenue growth in the cannabis industry, but also in the reduction in the size of the financial losses, which contributes to a higher score.

Growth (Exhibit 1) Peergroup Score Universe rank (4238) CBWTF Cannabis Wheaton Income Corp. Cannabis 100 1 IIPR Innovative Industrial Properties Inc. Cannabis 90.32 36 SPRWF Supreme Cannabis Company Cannabis 85.82 54 EEVVF Eve & Co Inc Cannabis 85.13 60 PHCEF PharmaCielo Ltd. Cannabis 83.36 81 APHA Aphria Inc. Cannabis 81.36 102 CRLBF Cresco Labs Inc. Cannabis 79.87 123 KSHB Kush Bottles Inc. Cannabis 79.32 131 EMHTF Emerald Health Therapeutics Cannabis 78.82 141 GGBXF Green Growth Brand Cannabis 78.57 147 GTBIF Green Thumb Industries Inc. Cannabis 78.14 150 CTST CannTrust Holdings Inc. Cannabis 78.05 152 ZBISF Zenabis Global Inc. Cannabis 77.57 166 SNNVF Sunniva Inc. Cannabis 77.20 177 FLWPF Flowr Corp. Cannabis 75.85 222 HEXO Hexo Corp. Cannabis 72.44 312 KHRNF Khiron Life Sciences Corp. Cannabis 72.44 313 IVITF Invictus MD Strategies Corp. Cannabis 71.63 328 TGODF Green Organic Dutchman Cannabis 70.49 355 ACRGF Acreage Holdings Cannabis 68.88 399 MEDIF MediPharm Labs Corp. Cannabis 66.87 473 VVCIF Vivo Cannabis Inc. Cannabis 66.27 505 NFLX Netflix S&P500-Top50 65.21 548 FB Facebook S&P500-Top50 61.91 744 CRM Salesforce.com, Inc. S&P500-Top50 61.28 795 BA Boeing Company (The) S&P500-Top50 61.11 811 ADBE Adobe Systems S&P500-Top50 60.74 840 CWBHF Charlotte's Web Cannabis 60.69 844 AMZN Amazon.com S&P500-Top50 60.36 877 PYPL PayPal Holdings S&P500-Top50 59.39 970 CGC Canopy Growth Corporation Cannabis 59.07 1003 GOOGL Alphabet S&P500-Top50 58.99 1013 MMNFF Medmen Enterprises Cannabis 58.76 1037 ACB Aurora Cannabis Cannabis 58.46 1090 BRK.B Berkshire Hathaway S&P500-Top50 58.27 1116 MA Mastercard S&P500-Top50 57.21 1277 CURLF Curaleaf Holdings, Inc. Cannabis 57.13 1289 GWPH GW Pharmaceuticals PLC Cannabis 57.02 1309 UTX United Technologies Corporation S&P500-Top50 56.41 1444 V Visa S&P500-Top50 56.29 1466 MSFT Microsoft Corporation S&P500-Top50 56.22 1485 TLRY Tilray Inc Cannabis 56.08 1515 VRNDF Delta 9 Cannabis Inc Cannabis 55.26 1733 AVGO Broadcom Limited S&P500-Top50 55.19 1753 C Citigroup S&P500-Top50 55.11 1775 DIS Walt Disney Company (The) S&P500-Top50 54.98 1804 NKE Nike S&P500-Top50 54.89 1829 CMCSA Comcast Corporation S&P500-Top50 54.76 1863 OGRMF Organigram Holdings Inc Cannabis 54.18 2054 JPM JPMorgan Chase & Company S&P500-Top50 54.14 2069 CRON Cronos Group Inc Cannabis 54.10 2087 ACN Accenture S&P500-Top50 54.09 2089 COST Costco Wholesale Corporation S&P500-Top50 53.94 2140 UNP Union Pacific S&P500-Top50 53.78 2204 BAC Bank of America S&P500-Top50 53.44 2340 INSY Insys Therapeutics Inc Cannabis 53.34 2386 TCNNF Trulieve Cannabis Corp. Cannabis 53.27 2409 KO Coca-Cola Company (The) S&P500-Top50 53.12 2467 XOM Exxon Mobil Corporation S&P500-Top50 52.54 2689 CSCO Cisco Systems S&P500-Top50 52.49 2708 PG Procter & Gamble Company S&P500-Top50 52.25 2808 PEP PepsiCo S&P500-Top50 52.20 2836 HD Home Depot (The) S&P500-Top50 52.17 2846 PM Philip Morris International S&P500-Top50 52.13 2868 ZYNE Zynerba Pharmaceuticals Inc Cannabis 52.00 2918 AAPL Apple S&P500-Top50 51.96 2930 CNPOF Canopy Rivers Inc Cannabis 51.92 2946 T AT&T S&P500-Top50 51.70 3021 ORCL Oracle Corporation S&P500-Top50 51.65 3038 WMT Walmart Stores S&P500-Top50 51.45 3117 MCD McDonald's Corporation S&P500-Top50 51.08 3225 INTC Intel Corporation S&P500-Top50 51.03 3241 UNH UnitedHealth Group S&P500-Top50 50.86 3294 VZ Verizon Communications S&P500-Top50 50.81 3313 ABT Abbott Laboratories S&P500-Top50 50.74 3347 MRK Merck & Company S&P500-Top50 50.71 3362 TMO Thermo Fisher Scientific Inc. S&P500-Top50 50.66 3380 LLY Eli Lilly and Company S&P500-Top50 50.65 3391 ABBV AbbVie S&P500-Top50 50.50 3429 MDT Medtronic PLC S&P500-Top50 50.42 3454 CVX Chevron Corporation S&P500-Top50 50.40 3460 JNJ Johnson & Johnson S&P500-Top50 50.37 3469 PFE Pfizer S&P500-Top50 50.21 3503 WFC Wells Fargo S&P500-Top50 47.25 3668 HON Honeywell International S&P500-Top50 46.49 3695 CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc Cannabis 46.37 3698 IBM International Business Machines Corp S&P500-Top50 42.82 3813 IMLFF InMed Pharmaceuticals Cannabis 21.59 4143 TBPMF Tetra Bio Pharma Inc Cannabis NA N/A RLLRF SugarBud Craft Growers Corp Cannabis NA N/A NWKRF Newstrike Brands Cannabis NA N/A NXTTF Namaste Technologies Inc. Cannabis NA N/A NCNNF 48North Cannabis Corp Cannabis NA N/A NDVAF Indiva Ltd Cannabis NA N/A GGTTF GTEC Holdings Cannabis NA N/A NACNF National Access Cannabis Corp Cannabis NA N/A CANN General Cannabis Corp Cannabis NA N/A WSLFF Westleaf Inc Cannabis NA N/A WDDMF WeedMD Inc Cannabis NA N/A HRVOF Harvest One Cannabis Cannabis NA N/A

Of the 50 cannabis companies, there was insufficient data to calculate scores on 12. But of the 38 we were able to score, fully 36 of these companies scored more than 50.0, and 15 of the 50 scored higher than 75.0, which is extraordinary. Growth is the reason so many investors are watching the cannabis industry closely.

The lowest Growth score that we would deem acceptable for investment was probably Charlotte’s Web at 60.69, which stood at 844 out of 4,238 ranked companies this week (May 24 data). Note also that we tightened up our scoring system this week.

Note that the database universe is almost 5,200 companies, but the scoring universe for each exhibited criterion is less than 5,100 because the reported data from the companies and/or the analysts was insufficient for our purposes. In fact, for the emerging cannabis industry, we were unable to analyze several criteria that we do every week for mature companies, such as Yield, because in that case, dividends are not paid by these fast growth companies.

To determine the best candidates for investment based on company fundamentals, we look at the scores of all these exhibits. Prior to investing, we then run different market price-based algorithms. However, analysis of all the data results in anomalies in some categories that require deeper analysis.

We have noted previously that some of profit-generating cannabis companies are being acquired by larger companies for accretive valuation reasons. In any case, profits will come from a lower cost of production and (probably) rising revenues and by delivering products that consumers want.

Exhibit 2 is for EPS Revisions.

Once again, bear in mind that we are not referring to absolute earnings here. When companies guide from a major loss to a lesser loss, the analysts take note.

In any case, many cannabis companies top the leader board.

Many also, cannot be scored.

Revisions (Exhibit 2) Peer group Score Universe rank (4245) INSY Insys Therapeutics Inc. Cannabis 98.36 126 CGC Canopy Growth Corporation Cannabis 86.99 189 FLWPF Flowr Corp. Cannabis 80.42 235 CTST CannTrust Holdings Inc. Cannabis 71.42 340 CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc. Cannabis 70.63 356 ZBISF Zenabis Global Inc. Cannabis 67.45 408 HEXO Hexo Corp. Cannabis 67.22 413 IIPR Innovative Industrial Properties Inc. Cannabis 63.32 496 IMLFF InMed Pharmaceuticals Cannabis 62.27 527 MEDIF MediPharm Labs Corp. Cannabis 59.80 617 CWBHF Charlotte's Web Cannabis 57.93 696 TCNNF Trulieve Cannabis Corp. Cannabis 57.51 716 JPM JPMorgan Chase & Company S&P500-Top50 57.42 721 CMCSA Comcast Corporation S&P500-Top50 57.41 723 KHRNF Khiron Life Sciences Corp. Cannabis 56.02 826 CVX Chevron Corporation S&P500-Top50 55.66 847 COST Costco Wholesale Corporation S&P500-Top50 54.08 992 C Citigroup S&P500-Top50 53.71 1036 TGODF Green Organic Dutchman Cannabis 52.85 1146 MSFT Microsoft Corporation S&P500-Top50 52.61 1191 VZ Verizon Communications S&P500-Top50 52.28 1234 ORCL Oracle Corporation S&P500-Top50 52.18 1261 HON Honeywell International S&P500-Top50 52.11 1270 PYPL PayPal Holdings S&P500-Top50 51.71 1354 WMT Walmart Stores S&P500-Top50 51.66 1365 LLY Eli Lilly and Company S&P500-Top50 51.14 1482 FB Facebook S&P500-Top50 51.12 1488 UTX United Technologies Corporation S&P500-Top50 51.00 1516 ACN Accenture S&P500-Top50 50.95 1525 V Visa S&P500-Top50 50.81 1566 CSCO Cisco Systems S&P500-Top50 50.80 1573 MRK Merck & Company S&P500-Top50 50.79 1575 BRK.B Berkshire Hathaway S&P500-Top50 50.66 1627 MA Mastercard S&P500-Top50 50.65 1629 AVGO Broadcom Limited S&P500-Top50 50.62 1639 PEP PepsiCo S&P500-Top50 50.62 1640 UNP Union Pacific S&P500-Top50 50.54 1658 ADBE Adobe Systems S&P500-Top50 50.39 1706 JNJ Johnson & Johnson S&P500-Top50 50.32 1734 TMO Thermo Fisher Scientific Inc. S&P500-Top50 50.24 1767 ABBV AbbVie S&P500-Top50 50.23 1770 T AT&T S&P500-Top50 50.10 1820 KO Coca-Cola Company (The) S&P500-Top50 50.10 1821 ABT Abbott Laboratories S&P500-Top50 50.09 1826 UNH UnitedHealth Group S&P500-Top50 50.09 1829 MDT Medtronic PLC S&P500-Top50 50.07 1837 AAPL Apple S&P500-Top50 50.02 1853 EMHTF Emerald Health Therapeutics Cannabis 50.00 1859 CURLF Curaleaf Holdings, Inc. Cannabis 50.00 1859 WDDMF WeedMD Inc. Cannabis 50.00 1859 IBM International Business Machines Corp. S&P500-Top50 49.99 1958 HD Home Depot (The) S&P500-Top50 49.80 2041 PG Procter & Gamble Company S&P500-Top50 49.76 2056 PFE Pfizer S&P500-Top50 49.68 2083 CRM Salesforce.com, Inc. S&P500-Top50 49.31 2238 MCD McDonald's Corporation S&P500-Top50 49.30 2242 AMZN Amazon.com S&P500-Top50 49.16 2294 XOM Exxon Mobil Corporation S&P500-Top50 49.04 2338 GOOGL Alphabet S&P500-Top50 48.74 2432 NKE Nike S&P500-Top50 47.83 2632 INTC Intel Corporation S&P500-Top50 47.64 2677 BAC Bank of America S&P500-Top50 47.38 2738 DIS Walt Disney Company (The) S&P500-Top50 45.32 3062 NFLX Netflix S&P500-Top50 44.09 3184 PM Philip Morris International S&P500-Top50 43.75 3217 BA Boeing Company (The) S&P500-Top50 42.43 3322 HRVOF Harvest One Cannabis Cannabis 41.97 3361 ACRGF Acreage Holdings Cannabis 40.92 3430 OGRMF Organigram Holdings Inc. Cannabis 40.86 3435 SPRWF Supreme Cannabis Company Cannabis 40.41 3470 ZYNE Zynerba Pharmaceuticals Inc. Cannabis 39.00 3541 WFC Wells Fargo S&P500-Top50 38.01 3590 CRON Cronos Group Inc. Cannabis 36.40 3650 CBWTF Cannabis Wheaton Income Corp. Cannabis 28.59 3844 CNPOF Canopy Rivers Inc. Cannabis 27.37 3866 TLRY Tilray Inc. Cannabis 27.29 3869 VRNDF Delta 9 Cannabis Inc. Cannabis 26.60 3881 KSHB Kush Bottles Inc. Cannabis 21.88 3952 ACB Aurora Cannabis Cannabis 20.10 3978 GWPH GW Pharmaceuticals PLC Cannabis 19.67 3984 GTBIF Green Thumb Industries Inc. Cannabis 13.74 4045 APHA Aphria Inc. Cannabis 11.97 4061 VVCIF Vivo Cannabis Inc. Cannabis 1.72 4124 MMNFF Medmen Enterprises Cannabis 0 4133 SNNVF Sunniva Inc. Cannabis NA N/A IVITF Invictus MD Strategies Corp. Cannabis NA N/A EEVVF Eve & Co Inc. Cannabis NA N/A GGBXF Green Growth Brand Cannabis NA N/A CRLBF Cresco Labs Inc. Cannabis NA N/A PHCEF PharmaCielo Ltd. Cannabis NA N/A TBPMF Tetra Bio Pharma Inc. Cannabis NA N/A RLLRF SugarBud Craft Growers Corp. Cannabis NA N/A NWKRF Newstrike Brands Cannabis NA N/A NXTTF Namaste Technologies Inc. Cannabis NA N/A NCNNF 48North Cannabis Corp. Cannabis NA N/A NDVAF Indiva Ltd. Cannabis NA N/A GGTTF GTEC Holdings Cannabis NA N/A NACNF National Access Cannabis Corp. Cannabis NA N/A CANN General Cannabis Corp. Cannabis NA N/A WSLFF Westleaf Inc. Cannabis NA N/A

On this EPS Revisions basis, 31 of the 50 companies received a score, but only 12 were acceptable for additional study.

The best two were Flowr Corp (OTCPK:FLWPF) and Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc. (CRBP), while the 12th best was Curaleaf Holdings, Inc.(OTCPK:CURLF). Next best, Innovative Industrial Properties Inc. (IIPR) was close.

But the best of the rest scored only a 2,813 ranking in the universe of 4,171 companies that received scores for this measure. That was CannTrust Holdings with a ranking of 2,813. The others received very poor rankings.

Exhibit 3 is for Valuation, which we based on the consensus analyst estimates of Enterprise Value (EV) to EBITDA and EV to Sales.

Five of the 100 companies in the study that topped the Valuation factor board were cannabis companies, which was a bit surprising. However, if investors continue to sell off their cannabis holdings as they have been, then Valuation does become more attractive.

Insys Therapeutics (INSY), Invictus MD Strategies Corp. (OTCQX:IVITF), Delta 9 Cannabis (OTCQX:VRNDF), WeedMD (OTCPK:WDDMF) and Harvest One (OTCPK:HRVOF) are now up there with the likes of UnitedHealth (UNH), Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.B) and Walmart (WMT) in terms of Valuation attractiveness.

Valuation (Exhibit 3) Peergroup Score Universe rank (4908) INSY Insys Therapeutics Inc. Cannabis 100 91 IVITF Invictus MD Strategies Corp. Cannabis 92.05 266 VRNDF Delta 9 Cannabis Inc. Cannabis 86.61 443 WDDMF WeedMD Inc. Cannabis 80.89 696 HRVOF Harvest One Cannabis Cannabis 75.97 953 UNH UnitedHealth Group S&P500-Top50 75.50 970 BRK.B Berkshire Hathaway S&P500-Top50 75.19 981 WMT Walmart Stores S&P500-Top50 68.25 1390 GGBXF Green Growth Brand Cannabis 67.95 1419 ZBISF Zenabis Global Inc. Cannabis 64.94 1635 ABBV AbbVie S&P500-Top50 64.41 1663 EEVVF Eve & Co Inc. Cannabis 62.97 1769 IBM International Business Machines Corp. S&P500-Top50 62.45 1812 INTC Intel Corporation S&P500-Top50 61.92 1849 XOM Exxon Mobil Corporation S&P500-Top50 60.13 1982 CVX Chevron Corporation S&P500-Top50 59.15 2060 COST Costco Wholesale Corporation S&P500-Top50 58.11 2139 PFE Pfizer S&P500-Top50 56.54 2248 JNJ Johnson & Johnson S&P500-Top50 56.25 2269 MRK Merck & Company S&P500-Top50 55.83 2301 VVCIF Vivo Cannabis Inc. Cannabis 55.71 2315 MDT Medtronic PLC S&P500-Top50 54.41 2404 TCNNF Trulieve Cannabis Corp. Cannabis 53.56 2474 CBWTF Cannabis Wheaton Income Corp. Cannabis 53.16 2512 AAPL Apple S&P500-Top50 52.37 2581 ABT Abbott Laboratories S&P500-Top50 51.57 2659 TMO Thermo Fisher Scientific Inc. S&P500-Top50 51.05 2712 WFC Wells Fargo S&P500-Top50 49.87 2855 LLY Eli Lilly and Company S&P500-Top50 49.85 2860 NACNF National Access Cannabis Corp. Cannabis 49.82 2865 KHRNF Khiron Life Sciences Corp. Cannabis 49.82 2869 CWBHF Charlotte's Web Cannabis 49.77 2894 CURLF Curaleaf Holdings, Inc. Cannabis 49.74 2901 T AT&T S&P500-Top50 49.68 2916 BAC Bank of America S&P500-Top50 49.63 2929 SNNVF Sunniva Inc. Cannabis 49.50 2969 ACRGF Acreage Holdings Cannabis 49.40 2991 JPM JPMorgan Chase & Company S&P500-Top50 49.33 3010 OGRMF Organigram Holdings Inc. Cannabis 49.29 3021 VZ Verizon Communications S&P500-Top50 49.24 3028 MEDIF MediPharm Labs Corp. Cannabis 49.09 3066 APHA Aphria Inc. Cannabis 49.06 3077 EMHTF Emerald Health Therapeutics Cannabis 49.06 3078 HEXO Hexo Corp. Cannabis 48.91 3109 TLRY Tilray Inc. Cannabis 48.69 3153 ACN Accenture S&P500-Top50 48.58 3173 GWPH GW Pharmaceuticals PLC Cannabis 48.45 3212 MMNFF Medmen Enterprises Cannabis 48.37 3233 CRLBF Cresco Labs Inc. Cannabis 48.35 3237 ORCL Oracle Corporation S&P500-Top50 48.20 3266 AVGO Broadcom Limited S&P500-Top50 47.76 3340 RLLRF SugarBud Craft Growers Corp. Cannabis 47.57 3369 CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc. Cannabis 47.30 3408 FLWPF Flowr Corp. Cannabis 47.22 3420 C Citigroup S&P500-Top50 46.64 3487 CSCO Cisco Systems S&P500-Top50 46.04 3564 NCNNF 48North Cannabis Corp. Cannabis 45.85 3586 CMCSA Comcast Corporation S&P500-Top50 45.82 3591 TGODF Green Organic Dutchman Cannabis 45.65 3612 GOOGL Alphabet S&P500-Top50 45.53 3626 CNPOF Canopy Rivers Inc. Cannabis 45.50 3630 CGC Canopy Growth Corporation Cannabis 45.28 3661 KSHB Kush Bottles Inc. Cannabis 44.75 3707 UTX United Technologies Corporation S&P500-Top50 43.83 3822 ACB Aurora Cannabis Cannabis 43.78 3824 HD Home Depot (The) S&P500-Top50 43.65 3840 NWKRF Newstrike Brands Cannabis 43.46 3855 FB Facebook S&P500-Top50 41.05 4059 ZYNE Zynerba Pharmaceuticals Inc. Cannabis 40.35 4099 BA Boeing Company (The) S&P500-Top50 40.13 4110 MSFT Microsoft Corporation S&P500-Top50 39.79 4129 PYPL PayPal Holdings S&P500-Top50 39.21 4166 PEP PepsiCo S&P500-Top50 38.51 4201 CRM Salesforce.com, Inc. S&P500-Top50 37.07 4274 DIS Walt Disney Company (The) S&P500-Top50 37.07 4276 AMZN Amazon.com S&P500-Top50 35.25 4356 PHCEF PharmaCielo Ltd Cannabis 34.88 4370 HON Honeywell International S&P500-Top50 34.85 4371 NKE Nike S&P500-Top50 34.30 4396 PG Procter & Gamble Company S&P500-Top50 31.62 4485 PM Philip Morris International S&P500-Top50 31.05 4503 ADBE Adobe Systems S&P500-Top50 30.26 4520 CTST CannTrust Holdings Inc. Cannabis 24.55 4624 MA Mastercard S&P500-Top50 24.30 4628 UNP Union Pacific S&P500-Top50 23.95 4634 V Visa S&P500-Top50 23.39 4645 SPRWF Supreme Cannabis Company Cannabis 21.77 4678 CRON Cronos Group Inc Cannabis 21.26 4688 MCD McDonald's Corporation S&P500-Top50 20.34 4701 IIPR Innovative Industrial Properties Inc Cannabis 19.93 4706 KO Coca-Cola Company (The) S&P500-Top50 16.48 4735 NDVAF Indiva Ltd Cannabis 5.43 4796 NFLX Netflix S&P500-Top50 3.44 4809 GTBIF Green Thumb Industries Inc. Cannabis 0 4827 TBPMF Tetra Bio Pharma Inc Cannabis 0 4827 NXTTF Namaste Technologies Inc. Cannabis 0 4827 GGTTF GTEC Holdings Cannabis 0 4827 CANN General Cannabis Corp Cannabis 0 4827 IMLFF InMed Pharmaceuticals Cannabis NA N/A WSLFF Westleaf Inc Cannabis NA N/A

Exhibit 4 is for the Price-to-Earnings Ratio (PER).

We were able to score and rank only half of the Cannabis 50 companies on the basis of Price-to-Earning Ratio; however, Invictus MD Strategies Corp. (OTCQX:IVITF) was atop the leader board and WeedMD Inc. (OTCPK:WDDMF) was close at #7.

These two received rankings of 164 and 487 out of the scored universe of 3,369 companies, which was quite acceptable.

PER (Exhibit 4) Peergroup Score Universe rank (3,369) IVITF Invictus MD Strategies Corp. Cannabis 95.82 164 IBM International Business Machines Corp. S&P500-Top50 91.23 248 INTC Intel Corporation S&P500-Top50 88.59 314 ABBV AbbVie S&P500-Top50 87.34 344 AVGO Broadcom Limited S&P500-Top50 87.13 351 T AT&T S&P500-Top50 86.97 358 WDDMF WeedMD Inc. Cannabis 81.72 487 C Citigroup S&P500-Top50 74.61 737 VRNDF Delta 9 Cannabis Inc. Cannabis 74.34 753 ORCL Oracle Corporation S&P500-Top50 73.83 775 PFE Pfizer S&P500-Top50 73.75 778 AAPL Apple S&P500-Top50 72.45 828 VZ Verizon Communications S&P500-Top50 70.56 902 JNJ Johnson & Johnson S&P500-Top50 69.57 940 UNH UnitedHealth Group S&P500-Top50 68.38 979 MRK Merck & Company S&P500-Top50 67.57 1002 MDT Medtronic PLC S&P500-Top50 66.85 1031 CSCO Cisco Systems S&P500-Top50 66.19 1048 PM Philip Morris International S&P500-Top50 65.92 1063 EEVVF Eve & Co Inc Cannabis 64.66 1113 WFC Wells Fargo S&P500-Top50 63.89 1144 BAC Bank of America S&P500-Top50 63.20 1171 TCNNF Trulieve Cannabis Corp. Cannabis 61.99 1203 LLY Eli Lilly and Company S&P500-Top50 59.27 1310 CMCSA Comcast Corporation S&P500-Top50 57.35 1390 TMO Thermo Fisher Scientific Inc. S&P500-Top50 54.61 1507 JPM JPMorgan Chase & Company S&P500-Top50 53.67 1547 ABT Abbott Laboratories S&P500-Top50 50.67 1656 SNNVF Sunniva Inc. Cannabis 49.99 1698 GGBXF Green Growth Brand Cannabis 49.81 1782 CRON Cronos Group Inc. Cannabis 49.76 1796 ACN Accenture S&P500-Top50 49.76 1798 FB Facebook S&P500-Top50 49.71 1815 HRVOF Harvest One Cannabis Cannabis 49.69 1822 GOOGL Alphabet S&P500-Top50 49.69 1823 CVX Chevron Corporation S&P500-Top50 49.61 1853 MSFT Microsoft Corporation S&P500-Top50 49.44 1902 IIPR Innovative Industrial Properties Inc. Cannabis 49.30 1949 V Visa S&P500-Top50 49.11 2006 XOM Exxon Mobil Corporation S&P500-Top50 49.06 2020 WMT Walmart Stores S&P500-Top50 49.02 2033 UTX United Technologies Corporation S&P500-Top50 48.91 2065 MA Mastercard S&P500-Top50 48.74 2116 ADBE Adobe Systems S&P500-Top50 48.57 2152 APHA Aphria Inc. Cannabis 48.44 2173 HD Home Depot (The) S&P500-Top50 48.41 2178 PYPL PayPal Holdings S&P500-Top50 48.28 2200 OGRMF Organigram Holdings Inc. Cannabis 48.08 2252 DIS Walt Disney Company (The) S&P500-Top50 47.76 2325 CWBHF Charlotte's Web Cannabis 47.33 2411 PEP PepsiCo S&P500-Top50 47.16 2440 UNP Union Pacific S&P500-Top50 47.07 2451 PG Procter & Gamble Company S&P500-Top50 46.98 2463 KO Coca-Cola Company (The) S&P500-Top50 46.98 2465 MCD McDonald's Corporation S&P500-Top50 46.00 2593 CRM Salesforce.com, Inc. S&P500-Top50 45.66 2631 HON Honeywell International S&P500-Top50 45.63 2635 ZBISF Zenabis Global Inc Cannabis 45.40 2661 BA Boeing Company (The) S&P500-Top50 44.78 2717 MEDIF MediPharm Labs Corp. Cannabis 43.79 2792 NKE Nike S&P500-Top50 43.50 2809 HEXO Hexo Corp Cannabis 42.20 2879 CNPOF Canopy Rivers Inc Cannabis 40.47 2946 GTBIF Green Thumb Industries Inc. Cannabis 40.38 2951 COST Costco Wholesale Corporation S&P500-Top50 40.33 2955 BRK.B Berkshire Hathaway S&P500-Top50 39.21 2993 CTST CannTrust Holdings Inc. Cannabis 36.57 3060 CRLBF Cresco Labs Inc. Cannabis 35.05 3095 CURLF Curaleaf Holdings, Inc. Cannabis 34.21 3108 AMZN Amazon.com S&P500-Top50 29.07 3165 VVCIF Vivo Cannabis Inc. Cannabis 18.92 3223 EMHTF Emerald Health Therapeutics Cannabis 18.29 3225 NFLX Netflix S&P500-Top50 15.54 3237 ACRGF Acreage Holdings Cannabis 3.73 3273 FLWPF Flowr Corp. Cannabis 1.16 3276 SPRWF Supreme Cannabis Company Cannabis 0 3280 INSY Insys Therapeutics Inc. Cannabis NA N/A CBWTF Cannabis Wheaton Income Corp. Cannabis NA N/A NACNF National Access Cannabis Corp. Cannabis NA N/A KHRNF Khiron Life Sciences Corp. Cannabis NA N/A TLRY Tilray Inc. Cannabis NA N/A GWPH GW Pharmaceuticals PLC Cannabis NA N/A MMNFF Medmen Enterprises Cannabis NA N/A RLLRF SugarBud Craft Growers Corp. Cannabis NA N/A CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc. Cannabis NA N/A NCNNF 48North Cannabis Corp. Cannabis NA N/A TGODF Green Organic Dutchman Cannabis NA N/A CGC Canopy Growth Corporation Cannabis NA N/A KSHB Kush Bottles Inc. Cannabis NA N/A ACB Aurora Cannabis Cannabis NA N/A NWKRF Newstrike Brands Cannabis NA N/A ZYNE Zynerba Pharmaceuticals Inc. Cannabis NA N/A PHCEF PharmaCielo Ltd. Cannabis NA N/A NDVAF Indiva Ltd. Cannabis NA N/A TBPMF Tetra Bio Pharma Inc. Cannabis NA N/A NXTTF Namaste Technologies Inc. Cannabis NA N/A GGTTF GTEC Holdings Cannabis NA N/A CANN General Cannabis Corp. Cannabis NA N/A IMLFF InMed Pharmaceuticals Cannabis NA N/A WSLFF Westleaf Inc. Cannabis NA N/A

As noted previously, we believe the scores for many cannabis companies have benefited from estimates of 2019 and 2020 earnings that are unlikely to come true. A high P/E denominator will give a lower, more attractive valuation multiple.

Exhibit 5 is for Profitability.

For Profitability, the best two cannabis companies are Charlotte’s Web (OTCQX:CWBHF) and Innovative Industrial Properties Inc (IIPR), which ranked #537 and #1051 of the 4,899 companies we monitored and were able to score this week.

In this list of 100, that ranked these two at #28 and #35, far down the list of superior S&P 50 companies, which is not a good result. Of course, cannabis is a new industry and must manufacture and sell a physical product rather than an electronic service like the Alphabet’s, Broadcom’s and Visa’s.

In any case, we believe that the score for Charlotte’s Web (OTCQX:CWBHF) would be deemed acceptable for investment purposes based on the Profitability factor. And, note that it was only a week ago, we wrote: “While just one of the 50 (cannabis) companies received an acceptable Profitability score Charlotte’s Web (OTCQX:CWBHF) was close with a 1,219 ranking (improved this week from 1,221) out of the universe of 4,807 that we were able to score.”

Profitability (Exhibit 5) Peergroup Score Universe rank (4,899) AVGO Broadcom Limited S&P500-Top50 100 1 V Visa S&P500-Top50 100 1 UNP Union Pacific S&P500-Top50 100 1 MA Mastercard S&P500-Top50 100 1 MCD McDonald's Corporation S&P500-Top50 100 1 ORCL Oracle Corporation S&P500-Top50 99.97 69 PM Philip Morris International S&P500-Top50 99.34 75 KO Coca-Cola Company (The) S&P500-Top50 98.39 85 FB Facebook S&P500-Top50 97.33 94 INTC Intel Corporation S&P500-Top50 96.79 103 ADBE Adobe Systems S&P500-Top50 96.77 105 MSFT Microsoft Corporation S&P500-Top50 96.74 106 PFE Pfizer S&P500-Top50 95.18 128 MRK Merck & Company S&P500-Top50 92.78 174 JNJ Johnson & Johnson S&P500-Top50 91.95 188 ABBV AbbVie S&P500-Top50 91.83 191 CSCO Cisco Systems S&P500-Top50 88.88 252 VZ Verizon Communications S&P500-Top50 88.86 254 T AT&T S&P500-Top50 86.41 328 LLY Eli Lilly and Company S&P500-Top50 86.08 339 DIS Walt Disney Company (The) S&P500-Top50 85.55 354 MDT Medtronic PLC S&P500-Top50 85.15 368 PG Procter & Gamble Company S&P500-Top50 85.00 377 AAPL Apple S&P500-Top50 84.87 381 CMCSA Comcast Corporation S&P500-Top50 84.24 408 GOOGL Alphabet S&P500-Top50 83.32 449 NFLX Netflix S&P500-Top50 82.91 482 CWBHF Charlotte's Web Cannabis 81.93 537 TMO Thermo Fisher Scientific Inc. S&P500-Top50 79.03 711 BAC Bank of America S&P500-Top50 78.47 759 PYPL PayPal Holdings S&P500-Top50 78.45 763 JPM JPMorgan Chase & Company S&P500-Top50 78.15 791 HON Honeywell International S&P500-Top50 77.01 882 ABT Abbott Laboratories S&P500-Top50 76.61 937 IIPR Innovative Industrial Properties Inc. Cannabis 75.39 1051 PEP PepsiCo S&P500-Top50 75.05 1091 WFC Wells Fargo S&P500-Top50 75.03 1092 CRON Cronos Group Inc. Cannabis 74.68 1127 C Citigroup S&P500-Top50 74.67 1128 IBM International Business Machines Corp. S&P500-Top50 74.65 1135 HD Home Depot (The) S&P500-Top50 71.54 1516 OGRMF Organigram Holdings Inc. Cannabis 70.81 1597 NKE Nike S&P500-Top50 70.60 1626 TCNNF Trulieve Cannabis Corp. Cannabis 68.24 1887 ACN Accenture S&P500-Top50 67.98 1917 UTX United Technologies Corporation S&P500-Top50 67.72 1951 VRNDF Delta 9 Cannabis Inc. Cannabis 66.99 2042 CRM Salesforce.com, Inc. S&P500-Top50 66.88 2053 BA Boeing Company (The) S&P500-Top50 66.06 2145 ZBISF Zenabis Global Inc. Cannabis 65.26 2237 WDDMF WeedMD Inc. Cannabis 62.99 2509 AMZN Amazon.com S&P500-Top50 62.53 2576 UNH UnitedHealth Group S&P500-Top50 59.50 2955 MEDIF MediPharm Labs Corp. Cannabis 59.34 2974 CVX Chevron Corporation S&P500-Top50 59.17 3002 BRK.B Berkshire Hathaway S&P500-Top50 58.65 3061 CRLBF Cresco Labs Inc. Cannabis 57.31 3230 WMT Walmart Stores S&P500-Top50 56.99 3273 XOM Exxon Mobil Corporation S&P500-Top50 55.99 3389 COST Costco Wholesale Corporation S&P500-Top50 55.14 3468 CTST CannTrust Holdings Inc. Cannabis 52.11 3780 FLWPF Flowr Corp. Cannabis 51.45 3843 EMHTF Emerald Health Therapeutics Cannabis 50.10 3930 CURLF Curaleaf Holdings, Inc. Cannabis 50.00 3934 EEVVF Eve & Co Inc. Cannabis 49.97 3979 GTBIF Green Thumb Industries Inc. Cannabis 49.92 4007 APHA Aphria Inc. Cannabis 49.85 4042 GGBXF Green Growth Brand Cannabis 49.81 4055 SNNVF Sunniva Inc. Cannabis 49.75 4073 CNPOF Canopy Rivers Inc. Cannabis 49.74 4080 VVCIF Vivo Cannabis Inc. Cannabis 49.72 4083 TLRY Tilray Inc. Cannabis 49.71 4087 INSY Insys Therapeutics Inc. Cannabis 49.66 4102 ACB Aurora Cannabis Cannabis 49.52 4120 CGC Canopy Growth Corporation Cannabis 49.45 4128 MMNFF Medmen Enterprises Cannabis 49.45 4131 ACRGF Acreage Holdings Cannabis 49.28 4159 RLLRF SugarBud Craft Growers Corp. Cannabis 49.23 4164 HEXO Hexo Corp. Cannabis 49.18 4177 NWKRF Newstrike Brands Cannabis 48.98 4209 NACNF National Access Cannabis Corp. Cannabis 48.68 4253 IVITF Invictus MD Strategies Corp. Cannabis 48.42 4277 PHCEF PharmaCielo Ltd. Cannabis 48.01 4314 GWPH GW Pharmaceuticals PLC Cannabis 47.70 4341 CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc. Cannabis 46.76 4399 HRVOF Harvest One Cannabis Cannabis 46.74 4401 KHRNF Khiron Life Sciences Corp. Cannabis 45.69 4449 TGODF Green Organic Dutchman Cannabis 45.64 4451 KSHB Kush Bottles Inc. Cannabis 24.12 4728 TBPMF Tetra Bio Pharma Inc. Cannabis 13.16 4777 SPRWF Supreme Cannabis Company Cannabis 12.57 4780 NDVAF Indiva Ltd. Cannabis 5.18 4799 CBWTF Cannabis Wheaton Income Corp. Cannabis 3.14 4810 GGTTF GTEC Holdings Cannabis 0.30 4820 CANN General Cannabis Corp. Cannabis 0 4821 ZYNE Zynerba Pharmaceuticals Inc. Cannabis 0 4821 NXTTF Namaste Technologies Inc. Cannabis 0 4821 NCNNF 48North Cannabis Corp. Cannabis NA N/A IMLFF InMed Pharmaceuticals Cannabis NA N/A WSLFF Westleaf Inc. Cannabis NA N/A

Only 14 of the 50 cannabis companies received Profitability scores in the top 50% of companies in the 4,899 universe and most were very lowly ranked. Herein lies a problem with a widely held market perception that has been tied to growing capacity for the companies that have cultivation and sales licenses. We have written about this before: growing cannabis is not like growing lettuce. These companies can employ all the PhDs and agriculture scholars they want for marketing purposes; but almost none of them can compete with the grey/black market for low cost of production and product quality.

Investors are wondering why, in many cases, cannabis products are not selling? For some companies, inventory is building simply because knowledgeable clients will not accept poor quality and excessive prices no matter how beautiful the packaging.

In a recent article, we referred to the lack of green (i.e. Net Income and EBITDA dollars). Very few of these companies can walk the talk.

Exhibit 6 relates to Financial Situation. There are four factors we considered: (i) Total Debt-to-Total Equity (ii) EBITDA-to-Interest Expense (iii) Net Debt-to-EBITDA, and (iv) Cash Flow-to-Total Liabilities.

Of 5,062 companies monitored and scored based on Financial Quality, there were 34 cannabis companies that scored above 50.0, which is a good result. Fully 19 received a score of 70.0 or better, which is outstanding.

If speculators investigate the data here, they will find many to be worthy of a buy-and-hold decision – if the entry position is from low in the price cycle.

Financials (Exhibit 6) Peergroup Score Universe rank (5062) FB Facebook S&P500-Top50 100 1 MEDIF MediPharm Labs Corp. Cannabis 100 1 CNPOF Canopy Rivers Inc. Cannabis 98.90 107 CWBHF Charlotte's Web Cannabis 94.62 188 GWPH GW Pharmaceuticals PLC Cannabis 91.45 260 GOOGL Alphabet S&P500-Top50 88.50 358 ACN Accenture S&P500-Top50 84.45 615 WDDMF WeedMD Inc. Cannabis 83.72 641 CVX Chevron Corporation S&P500-Top50 80.22 806 CRLBF Cresco Labs Inc. Cannabis 79.76 832 TGODF Green Organic Dutchman Cannabis 78.75 887 XOM Exxon Mobil Corporation S&P500-Top50 78.04 925 NWKRF Newstrike Brands Cannabis 76.54 989 GTBIF Green Thumb Industries Inc. Cannabis 76.25 1009 IIPR Innovative Industrial Properties Inc. Cannabis 75.00 1064 HRVOF Harvest One Cannabis Cannabis 74.49 1105 PYPL PayPal Holdings S&P500-Top50 74.23 1122 CGC Canopy Growth Corporation Cannabis 73.25 1192 HEXO Hexo Corp. Cannabis 73.00 1207 NKE Nike S&P500-Top50 72.86 1217 FLWPF Flowr Corp. Cannabis 72.42 1240 COST Costco Wholesale Corporation S&P500-Top50 71.74 1276 IVITF Invictus MD Strategies Corp. Cannabis 71.35 1305 EMHTF Emerald Health Therapeutics Cannabis 70.82 1335 ZYNE Zynerba Pharmaceuticals Inc. Cannabis 70.77 1336 ACRGF Acreage Holdings Cannabis 70.43 1365 APHA Aphria Inc. Cannabis 70.31 1373 IMLFF InMed Pharmaceuticals Cannabis 69.83 1400 NXTTF Namaste Technologies Inc. Cannabis 68.67 1477 JNJ Johnson & Johnson S&P500-Top50 68.07 1517 CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc. Cannabis 67.08 1582 TBPMF Tetra Bio Pharma Inc. Cannabis 66.86 1598 CRM Salesforce.com, Inc. S&P500-Top50 66.83 1601 PHCEF PharmaCielo Ltd. Cannabis 66.67 1618 KSHB Kush Bottles Inc. Cannabis 66.16 1649 TCNNF Trulieve Cannabis Corp. Cannabis 63.67 1819 DIS Walt Disney Company (The) S&P500-Top50 62.51 1903 SPRWF Supreme Cannabis Company Cannabis 62.15 1931 OGRMF Organigram Holdings Inc. Cannabis 61.06 2015 CSCO Cisco Systems S&P500-Top50 60.90 2023 MRK Merck & Company S&P500-Top50 60.81 2036 NCNNF 48North Cannabis Corp. Cannabis 60.79 2041 PFE Pfizer S&P500-Top50 60.75 2044 PG Procter & Gamble Company S&P500-Top50 60.36 2072 LLY Eli Lilly and Company S&P500-Top50 60.36 2073 CTST CannTrust Holdings Inc. Cannabis 59.91 2111 CURLF Curaleaf Holdings, Inc. Cannabis 59.31 2157 MA Mastercard S&P500-Top50 59.30 2159 AMZN Amazon.com S&P500-Top50 59.29 2160 MSFT Microsoft Corporation S&P500-Top50 58.39 2225 HON Honeywell International S&P500-Top50 57.59 2287 INTC Intel Corporation S&P500-Top50 57.57 2288 ABBV AbbVie S&P500-Top50 57.18 2325 NFLX Netflix S&P500-Top50 55.41 2444 ORCL Oracle Corporation S&P500-Top50 55.34 2452 HD Home Depot (The) S&P500-Top50 54.76 2501 UNH UnitedHealth Group S&P500-Top50 54.04 2559 MDT Medtronic PLC S&P500-Top50 53.77 2581 ADBE Adobe Systems S&P500-Top50 52.89 2660 ABT Abbott Laboratories S&P500-Top50 52.80 2671 TMO Thermo Fisher Scientific Inc. S&P500-Top50 52.69 2679 ZBISF Zenabis Global Inc. Cannabis 52.40 2713 INSY Insys Therapeutics Inc. Cannabis 52.39 2714 PM Philip Morris International S&P500-Top50 51.06 2840 NDVAF Indiva Ltd. Cannabis 50.87 2858 V Visa S&P500-Top50 50.70 2882 T AT&T S&P500-Top50 49.95 2970 WMT Walmart Stores S&P500-Top50 49.64 3032 UNP Union Pacific S&P500-Top50 49.21 3122 VVCIF Vivo Cannabis Inc. Cannabis 49.07 3158 AVGO Broadcom Limited S&P500-Top50 48.94 3177 BRK.B Berkshire Hathaway S&P500-Top50 48.85 3190 KHRNF Khiron Life Sciences Corp. Cannabis 48.15 3300 MCD McDonald's Corporation S&P500-Top50 48.09 3304 TLRY Tilray Inc. Cannabis 47.92 3328 UTX United Technologies Corporation S&P500-Top50 47.16 3450 EEVVF Eve & Co Inc. Cannabis 46.40 3567 VZ Verizon Communications S&P500-Top50 46.32 3582 CMCSA Comcast Corporation S&P500-Top50 45.72 3677 CRON Cronos Group Inc. Cannabis 45.47 3712 BAC Bank of America S&P500-Top50 45.18 3762 AAPL Apple S&P500-Top50 45.05 3775 SNNVF Sunniva Inc. Cannabis 44.99 3788 WFC Wells Fargo S&P500-Top50 44.54 3846 JPM JPMorgan Chase & Company S&P500-Top50 43.26 3994 C Citigroup S&P500-Top50 42.34 4087 PEP PepsiCo S&P500-Top50 42.31 4091 ACB Aurora Cannabis Cannabis 41.30 4186 MMNFF Medmen Enterprises Cannabis 41.20 4194 BA Boeing Company (The) S&P500-Top50 41.17 4198 CBWTF Cannabis Wheaton Income Corp. Cannabis 39.63 4310 GGTTF GTEC Holdings Cannabis 36.79 4478 GGBXF Green Growth Brand Cannabis 35.07 4567 KO Coca-Cola Company (The) S&P500-Top50 34.84 4582 IBM International Business Machines Corp. S&P500-Top50 34.61 4595 NACNF National Access Cannabis Corp. Cannabis 33.47 4625 CANN General Cannabis Corp. Cannabis 30.08 4757 VRNDF Delta 9 Cannabis Inc. Cannabis NA N/A RLLRF SugarBud Craft Growers Corp. Cannabis NA N/A WSLFF Westleaf Inc. Cannabis NA N/A

MediPharm Labs Corp. (OTCQX:MEDIF) received our maximum score for their Financial Situation. Three others scored above 90.

Of the universe of 5,062 scored companies, some of the big names ranked extremely low. In fact, Tilray Inc (3,328), Cronos Group Inc. (3712), Aurora Cannabis (4,186), Medmen Enterprises (4,194), Green Growth Brand (4,567) and General Cannabis Corp. (4,757) all received very low Financial Quality rankings. Too many liabilities and not enough earnings at this point.

Exhibit 7 in our study series is our proprietary Composite Score for Growth.

Please note that the WMA research data that has been used for the following exhibit also applies a market price factor in its Growth Composite rating. As a result, you will find that the Top 15 of the 100 that we have under review are cannabis companies.

That is the market speaking. When the market is rising, the cannabis boat will lift faster and higher. When the market is falling, that boat will be the earliest ones in trouble.

We were able to rank 98 of the 50 companies of a ranked universe that totalled 5,091. Two, SugarBud Craft Growers Corp. (OTC:RLLRF) and Westleaf Inc. (OTCQB:WSLFF), failed to score.

There were only 21 of the Cannabis 50 that received Composite Growth scores above 50 in the universe of 5,091; 15 were above 60; 11 were above 70; and five scored from 80.59 up to MediPharm Labs (OTCQX:MEDIF) at 86.11.

MediPharm in fact ranked #5, Flowr Corp. (OTCPK:FLWPF) ranked #10, and Charlotte’s Web (OTCQX:CWBHF) ranked #16. Out of 5,091 companies, these rankings are impressive.

Of course, there are some big names in the cannabis industry that ranked very low. Much lower than their street reputation.

Growth Comp (Exhibit 7) Peergroup Score Universe rank (5091) MEDIF MediPharm Labs Corp. Cannabis 86.11 5 FLWPF Flowr Corp. Cannabis 84.11 10 CWBHF Charlotte's Web Cannabis 82.36 16 EMHTF Emerald Health Therapeutics Cannabis 81.24 29 ZBISF Zenabis Global Inc. Cannabis 80.59 34 IIPR Innovative Industrial Properties Inc. Cannabis 79.96 37 HEXO Hexo Corp. Cannabis 79.25 40 CURLF Curaleaf Holdings, Inc. Cannabis 77.68 58 CRLBF Cresco Labs Inc. Cannabis 75.03 83 CTST CannTrust Holdings Inc. Cannabis 73.46 107 TCNNF Trulieve Cannabis Corp. Cannabis 73.42 110 APHA Aphria Inc. Cannabis 67.71 293 GTBIF Green Thumb Industries Inc. Cannabis 67.47 299 OGRMF Organigram Holdings Inc. Cannabis 67.14 315 ACRGF Acreage Holdings Cannabis 65.08 424 FB Facebook S&P500-Top50 61.69 658 AVGO Broadcom Limited S&P500-Top50 59.69 842 DIS Walt Disney Company (The) S&P500-Top50 59.50 871 SPRWF Supreme Cannabis Company Cannabis 58.50 980 CMCSA Comcast Corporation S&P500-Top50 58.14 1021 C Citigroup S&P500-Top50 58.06 1023 XOM Exxon Mobil Corporation S&P500-Top50 56.30 1192 BA Boeing Company (The) S&P500-Top50 55.61 1280 ADBE Adobe Systems S&P500-Top50 54.42 1437 MA Mastercard S&P500-Top50 54.06 1492 SNNVF Sunniva Inc. Cannabis 53.95 1505 V Visa S&P500-Top50 53.92 1515 MSFT Microsoft Corporation S&P500-Top50 53.89 1520 PYPL PayPal Holdings S&P500-Top50 53.83 1533 GOOGL Alphabet S&P500-Top50 53.63 1566 CRON Cronos Group Inc. Cannabis 53.57 1577 CRM Salesforce.com, Inc. S&P500-Top50 53.33 1619 NFLX Netflix S&P500-Top50 52.80 1724 AMZN Amazon.com S&P500-Top50 52.67 1750 MRK Merck & Company S&P500-Top50 52.52 1774 CSCO Cisco Systems S&P500-Top50 52.39 1801 EEVVF Eve & Co Inc Cannabis 52.29 1829 ORCL Oracle Corporation S&P500-Top50 52.00 1889 JPM JPMorgan Chase & Company S&P500-Top50 51.96 1902 ABBV AbbVie S&P500-Top50 51.94 1906 ACN Accenture S&P500-Top50 51.83 1941 UNH UnitedHealth Group S&P500-Top50 51.58 2000 UNP Union Pacific S&P500-Top50 51.53 2017 IVITF Invictus MD Strategies Corp. Cannabis 51.49 2028 AAPL Apple S&P500-Top50 51.47 2033 CVX Chevron Corporation S&P500-Top50 51.46 2036 UTX United Technologies Corporation S&P500-Top50 51.25 2082 GGBXF Green Growth Brand Cannabis 51.12 2121 NKE Nike S&P500-Top50 51.12 2122 BAC Bank of America S&P500-Top50 51.05 2141 TMO Thermo Fisher Scientific Inc. S&P500-Top50 51.03 2150 ABT Abbott Laboratories S&P500-Top50 50.75 2229 JNJ Johnson & Johnson S&P500-Top50 50.15 2396 BRK.B Berkshire Hathaway S&P500-Top50 50.01 2432 VRNDF Delta 9 Cannabis Inc. Cannabis 49.81 2471 COST Costco Wholesale Corporation S&P500-Top50 49.67 2501 MDT Medtronic PLC S&P500-Top50 49.39 2572 T AT&T S&P500-Top50 49.18 2621 HD Home Depot (The) S&P500-Top50 48.84 2678 CGC Canopy Growth Corporation Cannabis 48.65 2716 KO Coca-Cola Company (The) S&P500-Top50 48.36 2759 PG Procter & Gamble Company S&P500-Top50 47.98 2803 PM Philip Morris International S&P500-Top50 47.45 2853 CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc Cannabis 47.42 2855 MCD McDonald's Corporation S&P500-Top50 47.38 2858 PEP PepsiCo S&P500-Top50 47.22 2869 PFE Pfizer S&P500-Top50 46.90 2898 LLY Eli Lilly and Company S&P500-Top50 46.90 2899 INTC Intel Corporation S&P500-Top50 46.84 2905 HON Honeywell International S&P500-Top50 46.72 2917 WFC Wells Fargo S&P500-Top50 46.72 2918 KHRNF Khiron Life Sciences Corp. Cannabis 46.71 2919 TLRY Tilray Inc. Cannabis 45.33 3022 GWPH GW Pharmaceuticals PLC Cannabis 45.23 3027 KSHB Kush Bottles Inc. Cannabis 45.14 3037 VZ Verizon Communications S&P500-Top50 44.41 3065 WMT Walmart Stores S&P500-Top50 44.12 3082 VVCIF Vivo Cannabis Inc. Cannabis 42.02 3176 CNPOF Canopy Rivers Inc. Cannabis 41.56 3191 INSY Insys Therapeutics Inc. Cannabis 40.00 3266 ZYNE Zynerba Pharmaceuticals Inc. Cannabis 35.85 3474 TGODF Green Organic Dutchman Cannabis 34.19 3562 IBM International Business Machines Corp. S&P500-Top50 34.11 3568 MMNFF Medmen Enterprises Cannabis 30.30 3808 CBWTF Cannabis Wheaton Income Corp. Cannabis 29.09 3864 ACB Aurora Cannabis Cannabis 29.07 3867 WDDMF WeedMD Inc. Cannabis 26.16 3978 PHCEF PharmaCielo Ltd. Cannabis 21.61 4120 HRVOF Harvest One Cannabis Cannabis 20.64 4141 IMLFF InMed Pharmaceuticals Cannabis 17.27 4207 NXTTF Namaste Technologies Inc. Cannabis 4.69 4828 NWKRF Newstrike Brands Cannabis 3.77 4935 NDVAF Indiva Ltd. Cannabis 2.82 4987 TBPMF Tetra Bio Pharma Inc. Cannabis 2.73 4992 NCNNF 48North Cannabis Corp. Cannabis 2.60 4998 CANN General Cannabis Corp. Cannabis 2.49 5013 GGTTF GTEC Holdings Cannabis 1.75 5050 NACNF National Access Cannabis Corp. Cannabis 1.53 5059 RLLRF SugarBud Craft Growers Corp. Cannabis 0 5077 WSLFF Westleaf Inc. Cannabis 0 5077

Exhibit 8, which is the final illustration in our study series, is our proprietary Composite Score for Value.

Of a ranked universe that totalled 5,091, and the 100 companies we studied, there were only 8 cannabis companies ranked among the top 57 and the score of #8 was just 41.71. Only two cannabis companies scored about 50. Trulieve Cannabis (OTCPK:TCNNF) scored 51.12 and WeedMD scored 56.67. But these ranked +2200 and #1411 out of 5091, which was a poor result for the best 2 of 50 cannabis companies.

Of the S&P 50, only Netflix (NFLX) scored at the bottom with most cannabis companies.

Value Comp (Exhibit 8) Peergroup Score Universe rank (5091) T AT&T S&P500-Top50 66.66 513 ABBV AbbVie S&P500-Top50 64.74 654 C Citigroup S&P500-Top50 60.92 939 INTC Intel Corporation S&P500-Top50 60.46 992 VZ Verizon Communications S&P500-Top50 60.40 998 IBM International Business Machines Corp. S&P500-Top50 60.26 1011 CVX Chevron Corporation S&P500-Top50 60.10 1027 WFC Wells Fargo S&P500-Top50 59.62 1078 BAC Bank of America S&P500-Top50 58.89 1153 AVGO Broadcom Limited S&P500-Top50 58.01 1261 WDDMF WeedMD Inc. Cannabis 56.67 1411 XOM Exxon Mobil Corporation S&P500-Top50 56.58 1421 CMCSA Comcast Corporation S&P500-Top50 56.51 1431 JPM JPMorgan Chase & Company S&P500-Top50 56.50 1432 HD Home Depot (The) S&P500-Top50 54.76 1665 BRK.B Berkshire Hathaway S&P500-Top50 53.70 1805 UNH UnitedHealth Group S&P500-Top50 52.00 2055 WMT Walmart Stores S&P500-Top50 51.94 2070 FB Facebook S&P500-Top50 51.42 2156 TCNNF Trulieve Cannabis Corp. Cannabis 51.12 2200 PFE Pfizer S&P500-Top50 50.98 2225 DIS Walt Disney Company (The) S&P500-Top50 50.66 2278 UTX United Technologies Corporation S&P500-Top50 50.61 2286 COST Costco Wholesale Corporation S&P500-Top50 50.24 2347 GOOGL Alphabet S&P500-Top50 49.73 2427 AAPL Apple S&P500-Top50 49.37 2480 JNJ Johnson & Johnson S&P500-Top50 49.31 2489 MDT Medtronic PLC S&P500-Top50 49.15 2515 ACN Accenture S&P500-Top50 49.06 2529 ORCL Oracle Corporation S&P500-Top50 49.03 2536 PM Philip Morris International S&P500-Top50 48.73 2567 MRK Merck & Company S&P500-Top50 48.47 2612 HON Honeywell International S&P500-Top50 47.96 2676 VRNDF Delta 9 Cannabis Inc. Cannabis 47.74 2704 IVITF Invictus MD Strategies Corp. Cannabis 47.34 2767 UNP Union Pacific S&P500-Top50 47.25 2785 CSCO Cisco Systems S&P500-Top50 47.00 2818 PEP PepsiCo S&P500-Top50 46.93 2826 ABT Abbott Laboratories S&P500-Top50 46.80 2846 PG Procter & Gamble Company S&P500-Top50 46.53 2873 CWBHF Charlotte's Web Cannabis 46.48 2875 TMO Thermo Fisher Scientific Inc. S&P500-Top50 46.40 2891 MSFT Microsoft Corporation S&P500-Top50 45.77 2966 ZBISF Zenabis Global Inc. Cannabis 45.19 3028 AMZN Amazon.com S&P500-Top50 44.98 3050 KO Coca-Cola Company (The) S&P500-Top50 44.43 3098 IIPR Innovative Industrial Properties Inc. Cannabis 43.71 3151 V Visa S&P500-Top50 43.28 3191 NKE Nike S&P500-Top50 43.26 3192 LLY Eli Lilly and Company S&P500-Top50 43.24 3196 CRM Salesforce.com, Inc. S&P500-Top50 43.15 3206 BA Boeing Company (The) S&P500-Top50 42.61 3242 ADBE Adobe Systems S&P500-Top50 42.31 3273 MCD McDonald's Corporation S&P500-Top50 41.89 3316 INSY Insys Therapeutics Inc. Cannabis 41.71 3323 MA Mastercard S&P500-Top50 40.76 3392 PYPL PayPal Holdings S&P500-Top50 39.88 3454 OGRMF Organigram Holdings Inc. Cannabis 38.70 3515 HRVOF Harvest One Cannabis Cannabis 38.19 3536 MEDIF MediPharm Labs Corp. Cannabis 37.00 3595 SNNVF Sunniva Inc. Cannabis 34.74 3722 KSHB Kush Bottles Inc. Cannabis 30.84 3937 APHA Aphria Inc. Cannabis 30.84 3938 GGBXF Green Growth Brand Cannabis 30.43 3957 GTBIF Green Thumb Industries Inc. Cannabis 30.15 3974 EEVVF Eve & Co Inc. Cannabis 27.97 4073 FLWPF Flowr Corp. Cannabis 0 4212 EMHTF Emerald Health Therapeutics Cannabis 0 4212 HEXO Hexo Corp. Cannabis 0 4212 CURLF Curaleaf Holdings, Inc. Cannabis 0 4212 CRLBF Cresco Labs Inc. Cannabis 0 4212 CTST CannTrust Holdings Inc. Cannabis 0 4212 ACRGF Acreage Holdings Cannabis 0 4212 SPRWF Supreme Cannabis Company Cannabis 0 4212 CRON Cronos Group Inc. Cannabis 0 4212 NFLX Netflix S&P500-Top50 0 4212 CGC Canopy Growth Corporation Cannabis 0 4212 CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc. Cannabis 0 4212 KHRNF Khiron Life Sciences Corp. Cannabis 0 4212 TLRY Tilray Inc. Cannabis 0 4212 GWPH GW Pharmaceuticals PLC Cannabis 0 4212 VVCIF Vivo Cannabis Inc. Cannabis 0 4212 CNPOF Canopy Rivers Inc. Cannabis 0 4212 ZYNE Zynerba Pharmaceuticals Inc. Cannabis 0 4212 TGODF Green Organic Dutchman Cannabis 0 4212 MMNFF Medmen Enterprises Cannabis 0 4212 CBWTF Cannabis Wheaton Income Corp. Cannabis 0 4212 ACB Aurora Cannabis Cannabis 0 4212 PHCEF PharmaCielo Ltd Cannabis 0 4212 IMLFF InMed Pharmaceuticals Cannabis 0 4212 NXTTF Namaste Technologies Inc. Cannabis 0 4212 NWKRF Newstrike Brands Cannabis 0 4212 NDVAF Indiva Ltd. Cannabis 0 4212 TBPMF Tetra Bio Pharma Inc. Cannabis 0 4212 NCNNF 48North Cannabis Corp. Cannabis 0 4212 CANN General Cannabis Corp. Cannabis 0 4212 GGTTF GTEC Holdings Cannabis 0 4212 NACNF National Access Cannabis Corp. Cannabis 0 4212 RLLRF SugarBud Craft Growers Corp. Cannabis 0 4212 WSLFF Westleaf Inc. Cannabis 0 4212

In most studies we do, we also rank seasoned companies for Yield, but such analysis is unnecessary for cannabis.

We believe that as the industry is in the emerging growth phase, we must pay attention to our weekly Fundamental scoring and ranking system results; however, Technical trading systems will be more important for decision-support reasons for many months to come.

As we broaden and deepen our research, we anticipate offering a cannabis portfolio as an option to clients. We believe the interest and the need is there.

Conclusion

The above analysis ranks the popular cannabis stocks alongside the household S&P 50 names. While cannabis stocks will remain more volatile for trading, long-term investors need to put into perspective the Growth/Value trade-off. Many high growth, high potential cannabis companies currently offer more attractive firm valuations than any of the S&P 50 names, notably Insys Therapeutics, Invictus MD Strategies, Delta 9 Cannabis, WeedMD, Harvest One Cannabis. In addition to the individual firm stories, investors should stay focused on the cannabis firms’ expected growth rates shown above with an eye on attractively-valued cannabis stocks relative to an alternative investment in S&P 50 names.

To finish this article, we present the WMA system-generated buy-sell list for the Cara Cannabis 50 stocks for the week ending May 24. Based on our proprietary algorithms, we come up with a recommendation for all of our 5,200 companies in each of our thematic categories (Growth, Value, Yield). We provide below the WMA Fundamental recommendations for the Growth category for our 50 Cannabis company and 50 Bluechips. Note once again, we run a daily timing model to improve entry/exit points on these fundamentally-generated buy recommendations.

Ticker Name GROWTH COMP APHA Aphria Inc. Strong Buy CTST CannTrust Holdings Inc. Strong Buy CWBHF Charlotte's Web Strong Buy CRLBF Cresco Labs Inc. Strong Buy CURLF Curaleaf Holdings, Inc. Strong Buy EMHTF Emerald Health Therapeutics Strong Buy FLWPF Flowr Corp. Strong Buy GTBIF Green Thumb Industries Inc. Strong Buy HEXO Hexo Corp. Strong Buy IIPR Innovative Industrial Properties Inc. Strong Buy MEDIF MediPharm Labs Corp. Strong Buy TCNNF Trulieve Cannabis Corp. Strong Buy ZBISF Zenabis Global Inc. Strong Buy ACRGF Acreage Holdings Buy CRON Cronos Group Inc. Buy OGRMF Organigram Holdings Inc. Buy VRNDF Delta 9 Cannabis Inc. Hold EEVVF Eve & Co Inc. Hold GGBXF Green Growth Brand Hold IVITF Invictus MD Strategies Corp. Hold SNNVF Sunniva Inc. Hold SPRWF Supreme Cannabis Company Hold CGC Canopy Growth Corporation Sell CNPOF Canopy Rivers Inc. Sell CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc. Sell INSY Insys Therapeutics Inc. Sell KHRNF Khiron Life Sciences Corp. Sell KSHB Kush Bottles Inc. Sell VVCIF Vivo Cannabis Inc. Sell ACB Aurora Cannabis Strong Sell CBWTF Cannabis Wheaton Income Corp. Strong Sell TGODF Green Organic Dutchman Strong Sell GWPH GW Pharmaceuticals PLC Strong Sell HRVOF Harvest One Cannabis Strong Sell IMLFF InMed Pharmaceuticals Strong Sell MMNFF Medmen Enterprises Strong Sell PHCEF PharmaCielo Ltd. Strong Sell TLRY Tilray Inc. Strong Sell WDDMF WeedMD Inc. Strong Sell ZYNE Zynerba Pharmaceuticals Inc. Strong Sell NCNNF 48North Cannabis Corp. No Rating CANN General Cannabis Corp. No Rating GGTTF GTEC Holdings No Rating NDVAF Indiva Ltd. No Rating NXTTF Namaste Technologies Inc. No Rating NACNF National Access Cannabis Corp. No Rating NWKRF Newstrike Brands No Rating RLLRF SugarBud Craft Growers Corp. No Rating TBPMF Tetra Bio Pharma Inc. No Rating WSLFF Westleaf Inc. No Rating

Disclosure: I/we have no positions in any stocks mentioned, and no plans to initiate any positions within the next 72 hours. I wrote this article myself, and it expresses my own opinions. I am not receiving compensation for it (other than from Seeking Alpha). I have no business relationship with any company whose stock is mentioned in this article.