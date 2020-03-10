Policy Response To Virus Takes Shape
Includes: ACWF, ACWI, AIIQ, AWTM, BAPR, BAUG, BBSA, BIBL, BIL, BJUL, BJUN, BNDX, BOCT, BTYS, BWX, CHGX, CLTL, CNY, CRF, CYB, DDM, DFVL, DFVS, DGT, DIA, DIAL, DLBL-OLD, DLBS, DMRL, DOG, DTEC, DTUL, DTUS, DTYL, DTYS, DUSA, DXD, EDOW, EDV, EEH, EGF, EPS, EQL, EQWL, ESGF, ESGL, ESGW, FEX, FIBR, FIHD, FIXD, FLIA, FLQG, FLQH, FWDD, FXCH, GBIL, GIM, GLBY, GLQ, GOVT, GSEW, GSY, HDMV, HUSV, HYDD, IEF, IEI, IGOV, IGVT, IVV, IWL, IWM, JHML, JKD, OMFS, OPER, OTPIX, PAPR, PAUG, PJAN, PJUN, PLW, PMOM, PPLC, PSQ, PST, QID, QLD, QMJ, QQEW, QQQ, QQQE, QQXT, RGLB, RISE, RSP, RVRS, RWIU, RWL, RWM, RWSL, RYARX, RYRSX, SCAP, SCHO, SCHQ, SCHR, SCHX, SDOW, SDS, SFLA, SFY, SH, SHV, SHY, SMLL, SPDN, SPLX, SPSM, SPTI, SPTL, SPTS, SPUU, SPXE, SPXL, SPXN, SPXS, SPXT, SPXU, SPXV, SPY, SQQQ, SRTY, SSO, SSPY, SYE, TAPR, TBF, TBT, TBX, TLH, TLT, TMF, TMV, TNA, TQQQ, TRND, TTT, TUZ, TWM, TYBS, TYD, TYNS, TYO, TZA, UAUG, UBT, UDN, UDOW, UDPIX, UJAN, UOCT, UPRO, URTY, USA, USDU, USMC, UST, USTB, UUP, UWM, VFINX, VGFO, VGIT, VGLT, VGSH, VOO, VT, VTWO, VUSTX, VV, WBIL, ZF, ZROZ
by: Jean Boivin, PhD
Summary
Central banks have started cutting rates to mitigate the virus shock - and governments are readying further actions. We see more to come.
We recently downgraded our stance on risk to neutral due to material uncertainties associated with the outbreak and its impact.
This week’s China’s lending data and U.S. consumer sentiment will offer a glance at the outbreak’s impact on the world’s top economies.
This post originally appeared on the BlackRock blog.