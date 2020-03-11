Muni Fortnightly - March 9, 2020
Includes: AFB, BAF, BBF, BBK, BFK, BIL, BKN, BLE, BSD, BYM, CXH, DFVL, DFVS, DLBS, DMB, DMF, DSM, DTF, DTUL, DTUS, DTYL, DTYS, EDV, EGF, EIM, EIV, EOT, EVN, EXD, FIBR, FLMB, FMB, FMN, GBIL, GOVT, GSY, HYDD, IEF, IEI, IIM, IQI, KSM, KTF, LEO, MAAX, MEN, MFL, MFM, MFT, MHD, MMU, MNP, MQT, MQY, MUA, MUB, MUE, MUH, MUS, MUST, MVF, MVT, MYD, MYF, MYI, NAD, NEA, NEV, NIM, NMCO, NMI, NUV, NUW, NVG, NXP, NXQ, NXR, NZF, OIA, PBND, PLW, PMF, PML, PMM, PMO, PMX, PST, PVI, PZA, RISE, RVNU, SCHO, SCHR, SHV, SHY, TAPR, TAXF, TBF, TBT, TBX, TFI, TLH, TLT, TMF, TMV, TTT, TUZ, TYBS, TYD, TYNS, TYO, UBT, UST, VFL, VGIT, VGLT, VGM, VGSH, VKI, VKQ, VMO, VTEB, VUSTX, XMPT, ZROZ
by: Robert W. Baird & Co.
Summary
Treasury fell sharply on both Coronavirus risk perception and poor economic data.
Muni funds experienced first outflow in 60 weeks.
S&P Puerto Rico Total Return Index +4.1 % year-to-date.