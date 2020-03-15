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Today's Market | Market Outlook

Market Commentary - March 12, 2020

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by: Robert W. Baird & Co.
Summary

In the wake of initial selling, look for rallies and retests.

Economic resiliency would limit overall downside.

If evidence turns negative, investors should get more defensive.

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