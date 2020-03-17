Looking Through The Market Turmoil
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by: Jean Boivin, PhD
Summary
A decisive and coordinated policy response should prevent the coronavirus shock from sparking a 2008-style crisis.
Government bonds have served their role as portfolio ballast in the risk asset selloff, but this role looks increasingly challenged by low yields.
Monetary and fiscal actions to cushion the blow have begun, including the Fed cutting rates to near zero and announcing bond purchases.
This post originally appeared on the BlackRock blog.