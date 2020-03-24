A Rebalancing Act
Includes: ACWF, ACWI, AIIQ, AWTM, AYT, BAPR, BAUG, BBSA, BIBL, BIL, BJUL, BJUN, BNDX, BOCT, BTYS, BWX, CEW, CHGX, CLTL, CRF, DDM, DEUR, DFVL, DFVS, DGBP, DGT, DIA, DIAL, DLBL-OLD, DLBR, DLBS, DMRL, DOG, DRR, DTEC, DTUL, DTUS, DTYL, DTYS, DUSA, DXD, EDOW, EDV, EEH, EGF, EPS, EQL, EQWL, ERO, ESGF, ESGL, ESGW, EUFX, EUO, FEX, FIBR, FIHD, FIXD, FLIA, FLQG, FLQH, FWDD, FXB, FXE, GBB, GBIL, GIM, GLBY, GLQ, GOVT, GSEW, GSY, HDMV, HUSV, HYDD, IEF, IEI, IGOV, IGVT, IVV, IWL, IWM, JEM, JHML, JKD, OMFS, OPER, OTPIX, PAPR, PAUG, PGD, PJAN, PJUN, PLW, PMOM, PPLC, PSQ, PST, QID, QLD, QMJ, QQEW, QQQ, QQQE, QQXT, RGLB, RISE, RSP, RVRS, RWIU, RWL, RWM, RWSL, RYARX, RYRSX, SCAP, SCHO, SCHQ, SCHR, SCHX, SDOW, SDS, SFLA, SFY, SH, SHV, SHY, SMLL, SPDN, SPLX, SPSM, SPTI, SPTL, SPTS, SPUU, SPXE, SPXL, SPXN, SPXS, SPXT, SPXU, SPXV, SPY, SQQQ, SRTY, SSO, SSPY, SYE, TAPR, TBF, TBT, TBX, TLH, TLT, TMF, TMV, TNA, TQQQ, TRND, TTT, TUZ, TWM, TYBS, TYD, TYNS, TYO, TZA, UAUG, UBT, UDN, UDOW, UDPIX, UEUR, UGBP, UJAN, ULE, UOCT, UPRO, URR, URTY, USA, USDU, USMC, UST, USTB, UUP, UWM, VFINX, VGFO, VGIT, VGLT, VGSH, VOO, VT, VTWO, VUSTX, VV, WBIL, ZF, ZROZ
by: Elga Bartsch
Summary
Recent sharp market moves may have pushed many portfolios off their strategic allocations. We see room to rebalance toward benchmarks.
Fiscal and monetary policy action to bridge the impact of the coronavirus is starting to take shape - and may be underappreciated.
A virtual summit by the Group of 20 economies could signal more concrete policy cooperation needed to deal with the virus shock.
This post originally appeared on the BlackRock blog.