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Treasury And Municipal Yields Extremely Volatile - Muni Fortnightly March 30, 2020

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Includes: AFB, BAF, BBF, BBK, BFK, BIL, BKN, BLE, BSD, BYM, CXH, DFVL, DFVS, DLBS, DMB, DMF, DSM, DTF, DTUL, DTUS, DTYL, DTYS, EDV, EGF, EIM, EIV, EOT, EVN, EXD, FIBR, FLMB, FMB, FMN, GBIL, GOVT, GSY, HYDD, IEF, IEI, IIM, IQI, KSM, KTF, LEO, MAAX, MEN, MFL, MFM, MFT, MHD, MMU, MNP, MQT, MQY, MUA, MUB, MUE, MUH, MUS, MUST, MVF, MVT, MYD, MYF, MYI, MZF, NAD, NEA, NEV, NIM, NMCO, NMI, NUV, NUW, NVG, NXP, NXQ, NXR, NZF, OIA, PBND, PLW, PMF, PML, PMM, PMO, PMX, PRB, PST, PVI, PZA, RISE, RVNU, SCHO, SCHR, SHV, SHY, TAPR, TAXF, TBF, TBT, TBX, TFI, TLH, TLT, TMF, TMV, TTT, TUZ, TYBS, TYD, TYNS, TYO, UBT, UST, VFL, VGIT, VGLT, VGM, VGSH, VKI, VKQ, VMO, VTEB, VUSTX, XMPT, ZROZ
by: Baird
Summary

Treasury yields fell sharply amidst continued volatility in all paper asset markets.

Muni funds experienced very large outflows for the fourth consecutive week.

Muni valuations experience unprecedented volatility as ratios surpass 2008-09 levels.

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