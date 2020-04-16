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Stimulus Coming But Economic Pile-Up Hampers Rejuvenation Efforts - Macro Update April 14, 2020

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Includes: BIL, DDM, DFVL, DFVS, DIA, DOG, DTUL, DTUS, DTYL, DTYS, DXD, EDV, EEH, EGF, EPS, EQL, FEX, FIBR, GBIL, GOVT, GSY, HUSV, HYDD, IEF, IEI, IVV, IWL, IWM, JHML, JKD, OTPIX, PLW, PSQ, PST, QID, QLD, QQEW, QQQ, QQQE, QQXT, RISE, RSP, RWM, RYARX, RYRSX, SCAP, SCHO, SCHR, SCHX, SDOW, SDS, SFLA, SH, SHV, SHY, SMLL, SPDN, SPLX, SPUU, SPXE, SPXL, SPXN, SPXS, SPXT, SPXU, SPXV, SPY, SQQQ, SRTY, SSO, SYE, TAPR, TBF, TBT, TBX, TLH, TLT, TMF, TMV, TNA, TQQQ, TTT, TUZ, TWM, TYBS, TYD, TYNS, TYO, TZA, UBT, UDOW, UDPIX, UPRO, URTY, UST, UWM, VFINX, VGIT, VGLT, VGSH, VOO, VTWO, VUSTX, VV, ZROZ
by: Baird
Summary

Monetary/fiscal stimulus has to get where it is needed.

Businesses building up cash reserves weighs on confidence.

Strength of recovery will be tied to length of shutdown.

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