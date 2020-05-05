Strategic Asset Views Amid Virus Shock
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by: Jean Boivin, PhD
Summary
We favor lowering long-term allocations to nominal government bonds and increasing those to risk assets in the wake of the pandemic.
Global equities closed out April with their biggest monthly gain since 2011amid talk of cautiously re-opening economies.
This week’s senior loan officers survey by the Federal Reserve is an important indicator of financial stress.
This post originally appeared on the BlackRock blog.