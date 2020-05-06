Taking Stock Of The Economic Damage - Macro Update, May 5, 2020
Includes: ACWF, ACWI, AIIQ, BIL, DDM, DFVL, DFVS, DGT, DIA, DOG, DTEC, DTUL, DTUS, DTYL, DXD, EDV, EEH, EGF, EPS, EQL, ESGF, ESGW, FEX, FIBR, FIHD, FLQG, FLQH, GBIL, GLQ, GOVT, GSY, HDMV, HUSV, HYDD, IEF, IEI, IVV, IWL, IWM, JHML, JKD, OTPIX, PLW, PSQ, PST, QID, QLD, QQEW, QQQ, QQQE, QQXT, RGLB, RISE, RSP, RWIU, RWM, RYARX, RYRSX, SCAP, SCHO, SCHR, SCHX, SDOW, SDS, SH, SHV, SHY, SMLL, SPDN, SPLX, SPUU, SPXE, SPXL, SPXN, SPXS, SPXT, SPXU, SPXV, SPY, SQQQ, SRTY, SSO, SYE, TAPR, TBF, TBT, TBX, TLH, TLT, TMF, TMV, TNA, TQQQ, TTT, TUZ, TWM, TYBS, TYD, TYNS, TYO, TZA, UBT, UDOW, UDPIX, UPRO, URTY, UST, UWM, VFINX, VGFO, VGIT, VGLT, VGSH, VOO, VT, VTWO, VUSTX, VV, WBIL, ZROZ
by: Baird
Summary
Economic surprise indexes collapse as data falls short of expectations.
April employment report to show a decade of job gains destroyed.
Global PMIs reveal breadth of weakness in manufacturing.