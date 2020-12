Moderna, Inc. (MRNA) SARS-CoV-2 Vaccine (mRNA-1273) Interim Phase 1 Data Conference (Transcript)

Moderna, Inc. (NASDAQ:MRNA)

SARS-CoV-2 Vaccine (mRNA-1273) Interim Phase 1 Data Conference Call

May 18, 2020 08:30 AM ET

Company Participants

Lavina Talukdar - Head, IR

Stéphane Bancel - CEO

Tal Zaks - Chief Medical Officer

Stephen Hoge - President

Lorence Kim - CFO

Conference Call Participants

Matthew Harrison - Morgan Stanley

Salveen Richter - Goldman Sachs

Cory Kasimov - JP Morgan

Alec Stranahan - Bank of America

Hartaj Singh - Oppenheimer

Yasmeen Rahimi - Roth Capital Partners

Alan Carr - Needham & Company

George Farmer - BMO Capital Markets

Jonathan Miller - Evercore ISI

Geoffrey Porges - SVB Leerink

Jim Birchenough - Wells Fargo

Presentation

Operator

Good morning. And welcome to the Moderna’s Conference Call. At this time,