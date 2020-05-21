Merk Research: U.S. Equity Market Report May 2020
Includes: AWTM, BAPR, BAUG, BBSA, BIBL, BIL, BJUL, BJUN, BOCT, BTYS, CHGX, CLTL, CRF, DDM, DFVL, DFVS, DIA, DLBL-OLD, DMRL, DOG, DTUL, DTUS, DTYL, DTYS, DUSA, DXD, EDOW, EDV, EEH, EGF, EPS, EQL, EQWL, FEX, FIBR, FWDD, GBIL, GOVT, GSEW, GSY, HUSV, IEF, IEI, IVV, IWL, IWM, JHML, JKD, OMFS, OPER, OTPIX, PAPR, PAUG, PJAN, PJUN, PLW, PMOM, PPLC, PSQ, PST, QID, QLD, QMJ, QQEW, QQQ, QQQE, QQXT, RISE, RSP, RVRS, RWL, RWM, RWSL, RYARX, RYRSX, SCHO, SCHQ, SCHR, SCHX, SDOW, SDS, SFLA, SFY, SH, SHV, SHY, SMLL, SPDN, SPLX, SPSM, SPTI, SPTL, SPTS, SPUU, SPXE, SPXL, SPXN, SPXS, SPXT, SPXU, SPXV, SPY, SQQQ, SRTY, SSO, SSPY, SYE, TAPR, TBF, TBT, TBX, TLH, TLT, TMF, TMV, TNA, TQQQ, TRND, TTT, TWM, TYBS, TYD, TYO, TZA, UAUG, UBT, UDOW, UDPIX, UJAN, UOCT, UPRO, URTY, USA, USMC, UST, USTB, UWM, VFINX, VGIT, VGLT, VGSH, VOO, VTWO, VUSTX, VV, ZF, ZROZ
by: Axel Merk
Summary
Many suggest the market is currently overvalued.
Forward price/earnings ratios available from Bloomberg and FactSet do look relatively high.
Nothing is obvious. We may still be in the midst of a bear market rally.
The outlook requires constant reassessment.