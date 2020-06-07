Economic Imbalances Reveal Wall Street/Main Street Divide - Macro Update June 4, 2020
Includes: BIL, DDM, DFVL, DFVS, DIA, DOG, DTUL, DTUS, DTYL, DXD, EDV, EEH, EGF, EPS, EQL, FEX, FIBR, GBIL, GOVT, GSY, HUSV, IEF, IEI, IVV, IWL, IWM, JHML, JKD, OTPIX, PLW, PSQ, PST, QID, QLD, QQEW, QQQ, QQQE, QQXT, RISE, RSP, RWM, RYARX, RYRSX, SCHO, SCHR, SCHX, SDOW, SDS, SH, SHV, SHY, SMLL, SPDN, SPLX, SPUU, SPXE, SPXL, SPXN, SPXS, SPXT, SPXU, SPXV, SPY, SQQQ, SRTY, SSO, SYE, TAPR, TBF, TBT, TBX, TLH, TLT, TMF, TMV, TNA, TQQQ, TTT, TWM, TYBS, TYD, TYO, TZA, UBT, UDOW, UDPIX, UPRO, URTY, UST, UWM, VFINX, VGIT, VGLT, VGSH, VOO, VTWO, VUSTX, VV, ZROZ
by: Baird
Summary
Stock market and economy on different trajectories.
Economic inequality adding to tensions.
Out of uncertainty comes opportunities for growth.