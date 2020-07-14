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Portfolio strategy, ETF investing, corporate contributor
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Summary

We like credit on a strategic basis as valuations compensate for default risks and we prefer credit over equities on a tactical basis.

We are tracking the interplay of containment measures and mobility changes on activity as economies have started to reopen.

Markets this week will focus on a key European Union summit as leaders debate the region’s economic recovery package.

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This post originally appeared on the BlackRock Blog.