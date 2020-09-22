Greater Inflation Risks Ahead
Includes: AWTM, BAPR, BAUG, BBSA, BIBL, BIL, BJUL, BJUN, BOCT, BTYS, CHGX, CLTL, CRF, CSTNL, DDM, DFVL, DFVS, DIA, DLBL-OLD, DMRL, DOG, DTUL, DTUS, DTYL, DTYS, DUSA, DXD, EDOW, EDV, EEH, EGF, EPS, EQL, EQWL, FEX, FIBR, FLGV, FWDD, GBIL, GOVT, GSEW, GSY, HUSV, IEF, IEI, IVOL, IVV, IWL, IWM, JEPI, JHML, JKD, OMFS, OPER, OTPIX, PAPR, PAUG, PJAN, PJUN, PLW, PPLC, PSQ, PST, QID, QLD, QMJ, QQEW, QQQ, QQQE, QQXT, RINF, RISE, RSP, RVRS, RWL, RWM, RWSL, RYARX, RYRSX, SCHO, SCHQ, SCHR, SCHX, SDOW, SDS, SFLA, SFY, SGOV, SH, SHV, SHY, SMLL, SPDN, SPLX, SPSM, SPTI, SPTL, SPTS, SPUU, SPXE, SPXL, SPXN, SPXS, SPXT, SPXU, SPXV, SPY, SQQQ, SRTY, SSO, SSPY, SYE, TAPR, TBF, TBJL, TBT, TBX, TFJL, TLH, TLT, TMF, TMV, TNA, TQQQ, TRND, TTT, TWM, TYBS, TYD, TYO, TZA, UAUG, UBT, UDN, UDOW, UDPIX, UJAN, UOCT, UPRO, URTY, USA, USDU, USMC, UST, USTB, UUP, UWM, VFINX, VGIT, VGLT, VGSH, VOO, VTWO, VUSTX, VV, ZF, ZROZ
by: Jean Boivin, PhD
Summary
Three new forces are set to lift inflation beyond what markets are currently expecting in the years ahead, reversing a decade of subdued price rises.
Market volatility has returned after months of steady advances in risk assets, and could stay elevated as the U.S. election draws near.
Markets will focus on a slew of purchasing managers’ index data this week to gauge the latest business sentiment.
This post originally appeared on the BlackRock blog.