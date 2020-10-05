On The Brink: U.S. Election Special Edition
Includes: AWTM, BAPR, BAUG, BBSA, BIBL, BIL, BILS, BJUL, BJUN, BOCT, BTYS, CHGX, CLTL, CRF, CSTNL, DDM, DFVL, DFVS, DIA, DLBL-OLD, DMRL, DOG, DTUL, DTUS, DTYL, DTYS, DUSA, DXD, EDOW, EDV, EEH, EGF, EPS, EQL, EQWL, FEX, FIBR, FLGV, FWDD, GBIL, GOVT, GSEW, GSY, HUSV, IEF, IEI, IVOL, IVV, IWL, IWM, JEPI, JHML, JKD, OMFS, OPER, OTPIX, PAPR, PAUG, PJAN, PJUN, PLW, PSQ, PST, QID, QLD, QMJ, QQEW, QQQ, QQQE, QQXT, RINF, RISE, RSP, RVRS, RWL, RWM, RYARX, RYRSX, SCHO, SCHQ, SCHR, SCHX, SDOW, SDS, SFLA, SFY, SGOV, SH, SHV, SHY, SPDN, SPLX, SPSM, SPTI, SPTL, SPTS, SPUU, SPXE, SPXL, SPXN, SPXS, SPXT, SPXU, SPXV, SPY, SQQQ, SRTY, SSO, SSPY, SYE, TAPR, TBF, TBJL, TBT, TBX, TFJL, TLH, TLT, TMF, TMV, TNA, TQQQ, TRND, TTT, TWM, TYD, TYO, TZA, UAUG, UBT, UDN, UDOW, UDPIX, UJAN, UOCT, UPRO, URTY, USA, USDU, USMC, UST, USTB, UUP, UWM, VFINX, VGIT, VGLT, VGSH, VOO, VTWO, VUSTX, VV, XVV, ZF, ZROZ
by: TD Wealth
Summary
U.S. election is just one of the three forces driving financial markets.
Debunking the notion that a GOP administration is better for financial markets than a Democratic government.
What a Trump or Biden win could mean for equities, fixed income and real assets.
"What impact will the U.S. election have on my investments?" This is the question investors have been asking repeatedly over the past few weeks. Kim Parlee talks to Brad Simpson, Chief Wealth Strategist, TD Wealth, about how to factor in the election and other risks into the investment equation.