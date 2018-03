2015 M. Gegužės 7 D. Biržos Apžvalga

Ketvirtadienį prekiavome itin aktyviai. Estiškos akcijos, nors ir šiaip yra likvidžios, šiandien pasižymėjo ypatingu likvidumu. Į likvidžiausias nepateko tik Tallink Grupp akcijos.

Vilniuje aktyviai pardavinėjo Aprangos akcijas, O Rygoje aktyviausiai pirko Olainfarm akcijas.

Kritusių-kilusių kainų balansas akivaizdžiai meškų naudai. O indeksai skaičiai raudonavo. Rygos akcijos dar bandė kilti, bet pabaigė kaip visada.



1 pav. AB „Klaipėdos nafta" naftos bei Subačiaus kuro bazės (SKB) terminaluose per 2015 m. balandžio mėnesį į talpyklas perkrovė 493 tūkst. tonų naftos produktų, 1,5 proc. daugiau nei 2014 m. balandžio mėn., kai buvo perkrauta 486 tūkst. tonų.

Viso per 2015 m. pirmus keturis mėn. į naftos terminalo talpyklas perkrauta 1.991 tūkst. tonų naftos produktų, 22,7 proc. daugiau nei atitinkamu 2014 metų periodu, kai į talpyklas perkrauta 1.623 tūkst. tonų naftos produktų. Tokį 2015 m. krovos padidėjimą nulėmė atvežti kroviniai iš Baltarusijos pagal atnaujintą bendradarbiavimą su „Belarusskaja neftenaja kampanija" (NYSE:BNK) bei didesnė AB „Orlen Lietuva" naftos produktų krova.

Per 2015 m. balandžio mėn. Bendrovės Suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalas išdujino ir į gamtinių dujų perdavimo sistemą patiekė 459 tūkst. MWh gamtinių dujų, o viso per keturis 2015 m. mėnesius - 1.859 tūkst. MWh (ši veikla pradėta vykdyti 2014 m. lapkričio 27 d.).

Bendrovės naftos terminalo ir Subačiaus kuro bazės 2015 m. balandžio mėnesio preliminarios pardavimo pajamos sudaro 4,3 mln. eurų (14,8 mln. litų), 48,3 proc. daugiau lyginant su 2014 m. balandžio mėnesio pardavimo pajamomis (2,9 mln. eurų arba 10,0 mln. litų). Pardavimo pajamas 2015 m. balandžio mėn. taip pat didino valymo įrenginiuose išvalytų tamsiųjų naftos produktų pardavimas (0,7 mln. eurų arba 2,4 mln. Lt).

Preliminarios SGD terminalo 2015 m. balandžio mėn. pajamos sudaro 5,4 mln. eurų (18,6 mln. litų), kurios lygios vienai dvyliktajai 2015-iems metams Valstybinės kainos ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintų būtinųjų SGD terminalo eksploatavimo sąnaudų bei vienai dvyliktajai SGD terminalo infrastruktūrinės dalies investicijų grąžos sumai.

AB „Klaipėdos nafta" naftos terminalo ir SKB 2015 m. pirmų keturių mėn. preliminarios pardavimo pajamos - 14,7 mln. eurų (50,9 mln. litų), kurios, lyginant su 2014 m. atitinkamo periodo pardavimo pajamomis (11,9 mln. eurų arba 41,0 mln. litų), yra 23,5 proc. didesnės.

Viso Bendrovės 2015 m. pirmų keturių mėn. preliminarios paradavimo pajamos - 36,3 mln. eurų (125,3 mln. litų), o atitinkamai 2014 m. - 11,9 mln. eurų arba 41,1 mln. litų.

Pirkimo signalas @0.395.



2 pav. 2015 m. gegužės 7 d. AB "Rokiškio sūris" gavo pranešimą apie emitento vadovo sandorius dėl emitento vertybinių popierių. A.Trumpa pirko 267,804 akcijas.



3 pav. Tallinna Vesi dieninis pardavimo signalas @14.79.



4 pav. Merko Ehitus pozicijoje suveikė dieninis pardavimo signalas.



5 pav. Aprangos pozicijoje formuojasi palaikymas ties 2.85.



6 pav. Amber Grid akcijų kaina koregavosi maždaug per dividendinį pelningumą.

7 pav. Arco Vara pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

