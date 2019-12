2016 M. Vasario 3 D. Biržos Apžvalga

Šiandien Baltijos biržose prekiauta santūriai. Net pusę visų sandorių atiteko Tallink Grupp akcijoms. Daugiausia sandorių atlikta irgi šiomis akcijomis. Kaina kilo.

Užtat optimizmo netrūko. Bet ne Rygos biržoje, kur indeksas nukrito 0.22%.

Labiausiai šiandien padidėjo bendrovės Tosmares kuģubūvētava kapitalizacija - 16.80%. Labiausiai krito Arco Vara kapitalizacija - 3,67%.



1 pav. 2015 metų 12 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland" įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas ir AB „INVL Baltic Farmland" akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 0,8 mln. eurų.

Papildoma informacija:

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland" per 2015 metus gavo 460 tūkst. eurų pajamų bei uždirbo 838 tūkst. eurų neaudituoto grynojo pelno. Bendrovė veiklą pradėjo 2014 m. balandį, todėl rezultatai nėra palyginami.

2015 metų pajamų prognozė siekė 457 tūkst. eurų, o grynojo pelno - 316 tūkst. eurų. Grynasis pelnas buvo prognozuojamas vertinant, kad žemės ūkio paskirties žemės vertė balanse nesikeis, tačiau korporacijai „Matininkai" atlikus vertinimą, ji per metus išaugo 6,4 proc. iki 11,237 mln. eurų, arba 3,75 tūkst. eurų už hektarą. Eliminavus turto perkainavimo ir su juo susijusio atidėtojo pelno mokesčio bei administravimo mokesčio įtakos rezultatą, „INVL Baltic Farmland" pelnas siektų 327 tūkst. eurų.

„Po rekordinio derliaus geri augalininkyste užsiimančių žemdirbių rezultatai bei apribojimai pirkti žemės ūkio paskirties žemę lemia, kad šios žemės nuomos paklausa išlieka didelė. Praėjusiais metais stiprinome bendradarbiavimą su mūsų žemę besinuomojančiais ūkininkais - palaipsniui pereiname prie ilgalaikių žemės nuomos sutarčių", - sakė „INVL Baltic Farmland" žemę administruojančios bendrovės „INVL Farmland Management" direktorė Kristina Urbonienė.

Pasak jos, 2016 metais tikimasi nuosaikaus pajamų didėjimo.

„INVL Baltic Farmland" direktorės Eglės Surplienės teigimu, siūlymas dėl dividendų akcininkams bus pateiktas po veiklos rezultatų audito. „INVL Baltic Farmland" dividendų politika numato, kad akcininkams išmokami dividendai turėtų būti ne mažesni nei 0,06 euro akcijai.



2 pav. „Omnitel", kaip Ryšių reguliavimo tarnybos aukciono nugalėtoja, pasinaudoja savo gauta teise pasirinkti radijo dažnių blokus ir patikslina savo sprendimą naudotis A2 (t. y. radijo dažnius iš 891,7-903,3 MHz ir 936,7-948,3 MHz suporuotos radijo dažnių juostos) ir B1 (t. y. radijo dažnius iš 1710-1735 MHz ir 1805-1830 MHz suporuotos radijo dažnių juostos) radijo dažnių blokais. B2 radijo dažnių blokas (t. y. radijo dažniai iš 1735-1760 MHz ir 1830-1855 MHz suporuotos radijo dažnių juostos) buvo svarstytas kaip viena iš galimybių papildanti svarbiausią - A2 dažnių bloką. Būtent A2 ir B1 radijo dažnių kombinacija leis užtikrinti didelę 2G, 3G ir 4G tinklų talpą bei maksimalų Lietuvos teritorijos padengimą, įskaitant ir ilgiausių išorinių Lietuvos sienų su Latvija ir Baltarusija regionus.

3 pav. Vilniaus komercinio arbitražo teismas 2016 m. sausio 29 d. sprendimu patvirtino 2015 m. gruodžio 23 d. sudarytą Taikos sutartį tarp akcinės bendrovės „Kauno energija" (toliau - Bendrovė) ir uždarosios akcinės bendrovės Kauno termofikacijos elektrinės (toliau - KTE), kuriuo buvo užbaigtas šalių ginčas Arbitražo byloje Nr. 268, kilęs dėl 2003 m. kovo 31 d. Investicijų susitarimo (su vėlesniais jo pakeitimais) (toliau - Investicijų susitarimas) nevykdymo ir trukęs nuo 2013 m. balandžio mėn. Sprendimą Bendrovė gavo 2016 m. vasario 2 d.

Pagal sudarytos Taikos sutarties sąlygas:

Tarp šalių nutraukiamas Investicijų susitarimas.

KTE įsipareigoja sumokėti Bendrovei 2 316 960,15 eurų kompensaciją šia tvarka:

2.1. KTE iškart pripažįsta Bendrovės sulaikytą 1 592 910,10 eurų sumą, kaip KTE sumokėtą kompensacijos dalį ir atsisako bet kokių pretenzijų;

2.2. 724 050,05 eurų KTE įsipareigoja sumokėti Bendrovei lygiomis dalimis kas metus iki 2018-02-28 (imtinai), pirmoji įmoka - iki 2016-02-28.

Kaip papildomą nefinansinę kompensaciją KTE perduoda Bendrovei nuosavybės teise dalį kritinės Kauno miesto centralizuotos šilumos tiekimo infrastruktūros, t. y. nekilnojamąjį turtą (kolektorinę ir susijusius vamzdynus), taip pat šalių susitarimu dalį technologinės grandies įrangos, reikalingos Bendrovei (toliau kartu - Turtas).

Kol KTE vykdo savo veiklą ir išlieka moki Bendrovė išnuomoja KTE iš jos perimtą technologinės grandies įrangą 25 metų terminui, kolektorinę - 15 metų terminui ir subnuomoja žemę 15 metų terminui su teise susitarti dėl papildomo termino.

KTE įsipareigoja užtikrinti Turto tinkamą priežiūrą ir išlaikymą, taip pat tinkamą visos centralizuotos šilumos tiekimo sistemos funkcionavimą tiek, kiek tai susiję su Turtu, o Bendrovė turi teisę savo nuožiūra ir savo sąskaita modernizuoti kolektorinę ir kitą perimtą Turtą, nekeisdama jų funkcionalumo.

Bendrovė įgyja nuomos teisę į žemės sklypo dalį, susijusią su perimtu Turtu ir po 15 metų (arba anksčiau, jei KTE nebetęsia kogeneracijos veiklos, arba vėliau, jei šalys susitaria dėl papildomo kolektorinės nuomos ir žemės sklypo subnuomos termino) gali tą sklypą vystyti savo nuožiūra pagal teisės aktus.



4 pav. 2016 metų vasario 3 d. AB „Panevėžio statybos trestas" gavo Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 1 d. priimtą sprendimą dėl poveikio priemonės taikymo AB „Panevėžio statybos trestas".

Nustatyta, kad AB „Panevėžio statybos trestas" 2014 m. metinėse finansinėse ataskaitose atidėtojo turto mokesčio suma buvo nepagrįstai padidinta, dukterinėms bendrovėms išduotų paskolų rizika mažai vertinama, o informacija aiškinamajame rašte apie atidėtojo turto mokesčio sumų pripažinimo prielaidas ir išduotų paskolų rizikas nepakankamai atskleista.

Bendrovė yra įpareigota paskelbti, kad Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu AB „Panevėžio statybos trestas" įspėtas:

dėl Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 21 straipsnio 5 dalies pažeidimo;

kad 2014 m. AB „Panevėžio statybos trestas" finansinės ataskaitos neatitinka 12 TAS „Pelno mokesčiai" ir 39 TAS „Finansinės priemonės: pripažinimas ir įvertinimas" nuostatų;

Informuojame, kad Bendrovės 2015 m. gruodžio 31 d. metinėse konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose atidėto pelno mokesčio turtas ir atskirose finansinėse ataskaitose finansinio turto vertės sumažėjimas bus koreguotas retrospektyviai.

Metinės 2015 metų konsoliduotosios ir atskiros finansinės ataskaitos bus paskelbtos viešai ne vėliau kaip iki 2016 metų balandžio 30 dienos.



5 pav. Tallink Grupp pozicijoje suveikė pildymosi signalas.



6 pav. Tallinna Kaubamaja Grupp pozicijoje suveikė pildymosi signalas.



7 pav. Litgrid pildymosi signalas @0.713.

8 pav. Aukso fjūčerių kaina šiandien tiesiog spurtavo. Trendo lūžis stiprėja.

