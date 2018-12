Best Yields with Ex-Dividend Day March 07 – March 13, 2011

Table of stocks with ex-Div. Date March 07-13, 2011...



Here is a current stock list of dividend stocks paying forthcoming dividends and having ex-dividend within the week March 07, 2011 – March 13, 2011. The average dividend-yield amounts to 2.59 percent.

The ex-dividend date is a major date related to the payment of dividends. If you purchase a stock on its ex-dividend date or later, you will not receive the next dividend payment. Instead, the seller gets the dividend. If you purchase before the ex-dividend date, you get the dividend.

Related Stock Ticker Symbols:

ABBC, AEE, APC, BF-B, EIG, FFIC, FTR, KSS, NATL, RE, UVSP, WR, BAX, BDX, CEG, CME, CNI, EVBN, FGP, FRED, HD, HRB, LANC, LM, MDU, MTSC, NCMI, NL, NTRS, OXY, PEG, POM, PPL, PWOD, RAI, RYN, SCG, SJI, TRV, WLP, WYN, ADP, ALL, ASF, ATI, AU, BFED, BHP, CBS, CBSH, CCE, CI, CIR, CUB, EAT, EXPE, FIX, FPTB, FWRD, GFI, GLDD, GPC, IFSIA, IPCC, IPG, IR, JCI, KMGB, LDR, LG, MFSF,MGA, MSFG, NAFC, NOV, PMD, QEP, RDK, SFL, TU, TXT, UBSI, UMBF, UNF, UNS, UVE, VFC, VTR, VVI, WLK, WM, WMB, WSBC, AMWD, BEBE, BRY, CASH, CHS, CPK, GIFI, KDN, KEQU, NLC, PRGN, SYBT, WRE, AGM, ALB, ARB, ARG, ATRI, BCE, BDC, BR, BRE, BXS, CAE, CBU, CFFI, CHEV, CIZN, CMA, CSC, DLR, DUF, DVN, ECA, EMN, EXBD, EXR, FDO, FFG, FFIN, GBL, HGIC, HUN, HWBK, JJSF, KBR, KNL, KO, LEG, M, MO, MRK, MW, NEM, NEU, NJR, NTLS, NWE, OMI, ORA, PKG, PNNT, POPE, PPDI, PSA, PTEN, RNR, RRC, SFNC, STL, SWS, THG, TROW, UGI, USTR, VLY, VR, WHG, WOR, WTI, WTNY, WWE, XL