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Best Dividend Yields From S&P 500 As Of June 2011

|Includes: ABT, AEE, AEP, BMY, CAG, CINF, CMS, CNP, CPB, CTL, D, DTE, DUK, DUK, ED, ENB, ETR, EXC, FE, FII, Frontier Communications Corporation (FTR), GAS, HCP, IP, KHC, KIM, KMB, LEG, LLY, LMT, LO, MAT, MCHP, MDLZ, MO, MRK, NEE, NI, PAYX, PBCT, PBI, PCG, PCL, PEG, PFE, PM, PNW, POM, PPL, RAI, RRD, RTN, SCG, SO, SRE, SYY, T, TE, TEG, VTR, VZ, WEC, WELL, WIN, WM, XEL
Dividend Yield List S&P 500 By Dividend Yields - Stock, Capital, Investment. Here is a current sheet of stocks from the Standard & Poor's 500 Index that have a minimum dividend yield of two percent. The S&P 500 is a free-float capitalization-weighted index published since 1957 by Standard & Poor's, a division of McGraw-Hill Companies. The sheet contains all dividend stocks. In total, 388 stocks pay dividends and have a positive yield. The average dividend yield is 2.37 percent.

Here is the table of best yielding S&P 500 stocks: 

Dividend Yields from the S&P500...

 

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