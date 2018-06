50 most expensive stocks to short, as of end of day Friday, April 1

Below is the list of the most expensive stocks to short from last week. The list is sorted according to descending borrowing costs. The right-hand column indicates how the borrowing cost has changed from March 25 to April 1.





Name Ticker Change in cost-to-borrow (bps) CASCADE FINL CORP CASB 0 NEOPROBE CORP NEOP 985 DEARBORN BANCORP INC DEAR 5 CENTRAL PAC FINL CORP CPF -230 CHINA AGRITECH INC CAGC 32 CHINA MEDIAEXPRESS HLDGS INC CCME 156 YRC WORLDWIDE INC YRCW 319 EVERGREEN SOLAR INC ESLR 352 MACATAWA BK CORP MCBC 332 CHINA SHEN ZHOU MNG & RES IN SHZ 4,425 PAB BANKSHARES INC PABK -45 CHINA BIOLOGIC PRODS INC CBPO 2,773 SOMAXON PHARMACEUTICALS INC SOMX -48 W P CAREY & CO LLC WPC 9,653 QUANTUM FUEL SYS TECH WORLDW QTWW 321 ANCHOR BANCORP WIS INC ABCW 174 PACIFIC ETHANOL INC PEIX 572 CHINA-BIOTICS INC CHBT 137 CHINA GREEN AGRICULTURE INC CGA 1,818 GREEN BANKSHARES INC GRNB -119 CONNS INC CONN -536 RADIENT PHARMACEUTICALS CORP RPC -53 RESVERLOGIX CORP RVX.TSX -235 TELESTONE TECHNOLOGIES CORP TSTC -97 ROYALE ENERGY INC ROYL 189 NYMOX PHARMACEUTICAL CORP NYMX 1,748 LIFE PARTNERS HOLDINGS INC LPHI 744 HOKU CORP HOKU 234 CHINA PRECISION STEEL INC CPSL 1,699 ZENN MOTOR CO INC ZNN.TSXV 815 CASCADE BANCORP CACB -68 BSD MED CORP DEL BSDM -128 PRINCETON NATL BANCORP INC PNBC 36 OLD SECOND BANCORP INC ILL OSBC 47 GREAT NORTHN IRON ORE PPTYS GNI 6 FEIHE INTL INC ADY -70 BRITTON & KOONTZ CAP CORP BKBK -3 DARA BIOSCIENCES INC DARA 43 INTEGRA BK CORP IBNK -80 FIRST FED BANCSHARES ARK FFBH 173 LUCAS ENERGY INC LEI 112 PROGRESS ENERGY RES CORP PRQ.TSX 3,087 RUBICON TECHNOLOGY INC RBCN -196 ST JOE CO JOE -1,398 IBIO INC IBIO 50 ASCENT SOLAR TECHNOLOGIES IN ASTI 38 NEW CONCEPT ENERGY INC GBR 652 CELSION CORPORATION CLSN 41 PLURISTEM THERAPEUTICS INC PSTI 61 TRI VY CORP TIV 156