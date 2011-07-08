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Most expensive stocks to borrow as of July 7

|Includes: ADY, ANCB, APRI, AVNR, bkbk, CACB, CBPO, CEI, CGA, CLSN, CMFO, CPSL, CVVT, DEAR, EDMC, ESLRQ, FBP, FCAP, GORO, GRNB-OLD, HMPR, HOKUQ, HRBN, IBIO, LPHI, MATN, MCBC, MEET, MNK, NYMX, OSBC, PNBC, PRSN, PURE, QTWW, RCPI, ROYL, China Shen Zhou Mining & Resources, Inc (SHZ), SOMX, TIV, TSTC, WEST, YRCW, ZN

The list below is sorted according to most expensive to borrow.  Please pardon the lack of some tickers for those stocks that were delisted from Nasdaq or NYSE.

The change in cost-to-borrow is from June 30 to July 7.


Name Ticker Change in cost-to-borrow (bps)
CHINA SHEN ZHOU MNG & RES IN SHZ  359
DEARBORN BANCORP INC         DEAR -81
EVERGREEN SOLAR INC          ESLR 492
YRC WORLDWIDE INC            YRCW 129
CHINA PRECISION STEEL INC    CPSL 2,118
LIFE PARTNERS HOLDINGS INC   LPHI 1,032
CHINA BIOLOGIC PRODS INC     CBPO 705
SOMAXON PHARMACEUTICALS INC  SOMX 477
CASCADE BANCORP              CACB 3,091
CHINA-BIOTICS INC            576
SINO CLEAN ENERGY INC        SCEI 2,513
HOKU CORP                    HOKU 1,192
PACIFIC ETHANOL INC          PEIX.D 538
TELESTONE TECHNOLOGIES CORP  TSTC 1,413
ANCHOR BANCORP WIS INC       ABCW 681
BRITTON & KOONTZ CAP CORP    BKBK 3,429
MACATAWA BK CORP             MCBC -1,295
HARBIN ELECTRIC INC          HRBN 5,622
LUCAS ENERGY INC             LEI  1,803
CHINA GREEN AGRICULTURE INC  CGA  114
NYMOX PHARMACEUTICAL CORP    NYMX 252
CHINA AGRITECH INC           -2,983
HAMPTON ROADS BANKSHARES INC HMPR 3,961
STAR SCIENTIFIC INC          CIGX 2,983
CHINA VALVES TECHNOLOGY INC  CVVT 2,934
IBIO INC                     IBIO 2,024
QUANTUM FUEL SYS TECH WORLDW QTWW 247
QUEPASA CORP                 QPSA 4,060
PURE BIOSCIENCE INC          PURE 1,162
FEIHE INTL INC               ADY  -1,689
RESVERLOGIX CORP             RVX.TSX 423
GREEN BANKSHARES INC         GRNB 267
ROYALE ENERGY INC            ROYL -100
TRI VY CORP                  TIV  1,700
PRINCETON NATL BANCORP INC   PNBC 1,026
RADIENT PHARMACEUTICALS CORP -422
ZION OIL & GAS INC           ZN   2,493
FIRST BANCORP P R            FBP  1,481
OLD SECOND BANCORP INC ILL   OSBC 383
BSD MED CORP DEL             BSDM -180
CADENCE PHARMACEUTICALS INC  CADX 2,431
AVANIR PHARMACEUTICALS INC   AVNR 45
APRICUS BIOSCIENCES INC      APRI -1,209
CHINA MARINE FOOD GROUP LTD  CMFO 1,754
OXIGENE INC                  OXGN 1,638
CELSION CORPORATION          CLSN 756
EDUCATION MGMT CORP NEW      EDMC 1,405
WESTINGHOUSE SOLAR           WEST 1,356
FIRST CAPITAL INC            FCAP 2,997
GOLD RESOURCE CORP           GORO 2,388