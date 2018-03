Most expensive stocks to borrow as of July 7

The list below is sorted according to most expensive to borrow. Please pardon the lack of some tickers for those stocks that were delisted from Nasdaq or NYSE.



The change in cost-to-borrow is from June 30 to July 7.







Name Ticker Change in cost-to-borrow (bps) CHINA SHEN ZHOU MNG & RES IN SHZ 359 DEARBORN BANCORP INC DEAR -81 EVERGREEN SOLAR INC ESLR 492 YRC WORLDWIDE INC YRCW 129 CHINA PRECISION STEEL INC CPSL 2,118 LIFE PARTNERS HOLDINGS INC LPHI 1,032 CHINA BIOLOGIC PRODS INC CBPO 705 SOMAXON PHARMACEUTICALS INC SOMX 477 CASCADE BANCORP CACB 3,091 CHINA-BIOTICS INC 576 SINO CLEAN ENERGY INC SCEI 2,513 HOKU CORP HOKU 1,192 PACIFIC ETHANOL INC PEIX.D 538 TELESTONE TECHNOLOGIES CORP TSTC 1,413 ANCHOR BANCORP WIS INC ABCW 681 BRITTON & KOONTZ CAP CORP BKBK 3,429 MACATAWA BK CORP MCBC -1,295 HARBIN ELECTRIC INC HRBN 5,622 LUCAS ENERGY INC LEI 1,803 CHINA GREEN AGRICULTURE INC CGA 114 NYMOX PHARMACEUTICAL CORP NYMX 252 CHINA AGRITECH INC -2,983 HAMPTON ROADS BANKSHARES INC HMPR 3,961 STAR SCIENTIFIC INC CIGX 2,983 CHINA VALVES TECHNOLOGY INC CVVT 2,934 IBIO INC IBIO 2,024 QUANTUM FUEL SYS TECH WORLDW QTWW 247 QUEPASA CORP QPSA 4,060 PURE BIOSCIENCE INC PURE 1,162 FEIHE INTL INC ADY -1,689 RESVERLOGIX CORP RVX.TSX 423 GREEN BANKSHARES INC GRNB 267 ROYALE ENERGY INC ROYL -100 TRI VY CORP TIV 1,700 PRINCETON NATL BANCORP INC PNBC 1,026 RADIENT PHARMACEUTICALS CORP -422 ZION OIL & GAS INC ZN 2,493 FIRST BANCORP P R FBP 1,481 OLD SECOND BANCORP INC ILL OSBC 383 BSD MED CORP DEL BSDM -180 CADENCE PHARMACEUTICALS INC CADX 2,431 AVANIR PHARMACEUTICALS INC AVNR 45 APRICUS BIOSCIENCES INC APRI -1,209 CHINA MARINE FOOD GROUP LTD CMFO 1,754 OXIGENE INC OXGN 1,638 CELSION CORPORATION CLSN 756 EDUCATION MGMT CORP NEW EDMC 1,405 WESTINGHOUSE SOLAR WEST 1,356 FIRST CAPITAL INC FCAP 2,997 GOLD RESOURCE CORP GORO 2,388