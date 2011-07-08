Most expensive stocks to borrow as of July 7

The list below is sorted according to most expensive to borrow. Please pardon the lack of some tickers for those stocks that were delisted from Nasdaq or NYSE.
The change in cost-to-borrow is from June 30 to July 7.
|Name
|Ticker
|Change in cost-to-borrow (bps)
|CHINA SHEN ZHOU MNG & RES IN
|SHZ
|359
|DEARBORN BANCORP INC
|DEAR
|-81
|EVERGREEN SOLAR INC
|ESLR
|492
|YRC WORLDWIDE INC
|YRCW
|129
|CHINA PRECISION STEEL INC
|CPSL
|2,118
|LIFE PARTNERS HOLDINGS INC
|LPHI
|1,032
|CHINA BIOLOGIC PRODS INC
|CBPO
|705
|SOMAXON PHARMACEUTICALS INC
|SOMX
|477
|CASCADE BANCORP
|CACB
|3,091
|CHINA-BIOTICS INC
|576
|SINO CLEAN ENERGY INC
|SCEI
|2,513
|HOKU CORP
|HOKU
|1,192
|PACIFIC ETHANOL INC
|PEIX.D
|538
|TELESTONE TECHNOLOGIES CORP
|TSTC
|1,413
|ANCHOR BANCORP WIS INC
|ABCW
|681
|BRITTON & KOONTZ CAP CORP
|BKBK
|3,429
|MACATAWA BK CORP
|MCBC
|-1,295
|HARBIN ELECTRIC INC
|HRBN
|5,622
|LUCAS ENERGY INC
|LEI
|1,803
|CHINA GREEN AGRICULTURE INC
|CGA
|114
|NYMOX PHARMACEUTICAL CORP
|NYMX
|252
|CHINA AGRITECH INC
|-2,983
|HAMPTON ROADS BANKSHARES INC
|HMPR
|3,961
|STAR SCIENTIFIC INC
|CIGX
|2,983
|CHINA VALVES TECHNOLOGY INC
|CVVT
|2,934
|IBIO INC
|IBIO
|2,024
|QUANTUM FUEL SYS TECH WORLDW
|QTWW
|247
|QUEPASA CORP
|QPSA
|4,060
|PURE BIOSCIENCE INC
|PURE
|1,162
|FEIHE INTL INC
|ADY
|-1,689
|RESVERLOGIX CORP
|RVX.TSX
|423
|GREEN BANKSHARES INC
|GRNB
|267
|ROYALE ENERGY INC
|ROYL
|-100
|TRI VY CORP
|TIV
|1,700
|PRINCETON NATL BANCORP INC
|PNBC
|1,026
|RADIENT PHARMACEUTICALS CORP
|-422
|ZION OIL & GAS INC
|ZN
|2,493
|FIRST BANCORP P R
|FBP
|1,481
|OLD SECOND BANCORP INC ILL
|OSBC
|383
|BSD MED CORP DEL
|BSDM
|-180
|CADENCE PHARMACEUTICALS INC
|CADX
|2,431
|AVANIR PHARMACEUTICALS INC
|AVNR
|45
|APRICUS BIOSCIENCES INC
|APRI
|-1,209
|CHINA MARINE FOOD GROUP LTD
|CMFO
|1,754
|OXIGENE INC
|OXGN
|1,638
|CELSION CORPORATION
|CLSN
|756
|EDUCATION MGMT CORP NEW
|EDMC
|1,405
|WESTINGHOUSE SOLAR
|WEST
|1,356
|FIRST CAPITAL INC
|FCAP
|2,997
|GOLD RESOURCE CORP
|GORO
|2,388