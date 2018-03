Wealth And Income Portfolios Composition And Position Weighting

The average annual returns are calculated from FastGraphs by averaging together the total return with the dividend paid in cash for the 20 year, 15 year, 10 year, 5 year and 3 year time frames. This weights the stock's performance more toward recent years for decision making. I use dividends paid in cash because this is how income is derived during the distribution phase.

I like to see average annual returns of 8.5% or higher so I can create my own 7.0% managed income distribution. I also like to see the average above the performance of the S&P500 index of 11.5%.

It is hard to keep the data updated with the market changing so fast and due to the large amount of stocks that have to be updated. I update the data when I vote my proxy so the data can lag the real world so be sure to do your own due diligence.

Symbol : Description : Yield % : % Portfolio : Average Annual Returns MO : ALTRIA GROUP INC : 4.1300 : 3.88% : 22.6% BTI : BRITISH AMERICAN TO

: 3.1400 : 1.69% : 11.6% PM : PHILIP MORRIS

: 4.1100 : 1.56% : 11.0% ABBV : ABBVIE INC : 3.2500 : 1.39% : 21.8% BIP : BROOKFIELD INFRAST : 4.6600 : 1.23% : 12.0% JNJ : JOHNSON AND JOHNS : 2.5500 : 1.22% : 11.5% AMZN : AMAZON COM : 0.0000 : 1.05% : 38.2% NFLX : NETFLIX INC : 0.0000 : 0.98% : 44.0% FB : FACEBOOK INC : 0.0000 : 0.95% : 40.1% OKE : ONEOK INC : 5.4000 : 0.93% : 10.2% AAPL : APPLE INC : 1.4100 : 0.90% : 30.1% BABA : ALIBABA GROUP HOLD

: 0.0000 : 0.89% : 25.6% LMT : LOCKHEED MARTIN CO : 2.2300 : 0.85% : 17.0% MAIN : MAIN STREET CAPITAL

: 6.3600 : 0.85% : 14.1% AVGO : BROADCOM LTD : 1.9100 : 0.80% : 45.0% MMP : MAGELLAN MIDSTREA

: 5.7500 : 0.78% : 14.3% SQ : SQUARE INC : 0.0000 : 0.78% : 78.8% HD : HOME DEPOT INC : 2.2300 : 0.77% : 19.7% WES : WESTERN GAS PARTNE

: 7.7400 : 0.75% : 3.8% ALGN : ALIGN TECHNOLOGY I : 0.0000 : 0.75% : 34.3% ADBE : ADOBE SYSTEMS INC : 0.0000 : 0.74% : 28.3% PYPL : PAYPAL HOLDINGS INC : 0.0000 : 0.74% : 34.8% NVDA : NVIDIA CORPORATION : 0.2400 : 0.72% : 33.5% ANET : ARISTA NETWORKS : 0.0000 : 0.71% : 39.2% PAYC : PAYCOM SOFTWARE IN : 0.0000 : 0.69% : 59.6% : TOP 25 HOLDINGS WEIGHT

: : 26.59% : MCD : MCDONALDS CORP : 2.5100 : 0.69% : 16.0% G00GL : ALPHABET INC : 0.0000 : 0.92% : 23.6% CVX : CHEVRON CORPORATI : 3.9400 : 0.67% : 8.4% MNST : MONSTER BEVERAGE

: 0.0000 : 0.66% : 31.0% STZ : CONSTELLATION BRAN

: 0.9500 : 0.63% : 27.1% KMB : KIMBERLY CLARK COR : 3.5600 : 0.62% : 7.4% BF.B : BROWN FORMAN CORP : 0.9000 : 0.60% : 13.7% YY : YY INC : 0.0000 : 0.59% : 36.9% NOC : NORTHROP GRUMMAN

: 1.2400 : 0.59% : 19.9% ABMD : ABIOMED INC : 0.0000 : 0.54% : 38.0% MELI : MERCADOLIBRE INC : 0.1600 : 0.54% : 28.1% MMM : 3M COMPANY : 2.2600 : 0.54% : 12.3% TCEHY : TENCENT HOLDINGS L : 0.0900 : 0.53% : 47.0% V : VISA INC : 0.6800 : 0.53% : 26.6% BA : BOEING CO : 1.8800 : 0.53% : 22.2% INGN : INOGEN INC : 0.0000 : 0.53% : 57.5% BMY : BRISTOL MYERS SQUI

: 2.3600 : 0.50% : 8.4% CL : COLGATE PALMOLIVE

: 2.2900 : 0.50% : 7.6% MA : MASTERCARD INCORP : 0.5700 : 0.49% : 24.5% BAC : BANK OF AMERICA

: 1.4800 : 0.49% : 9.3% UNH : UNITEDHEALTH GROUP

: 1.2900 : 0.66% : 21.5% LLY : ELI LILLY AND CO : 2.8600 : 0.48% : 7.3% MSFT : MICROSOFT CORPORA : 1.7800 : 0.48% : 17.4% PEP : PEPSICO INC : 2.9000 : 0.46% : 9.3% O : REALTY INCOME CORP : 5.3200 : 0.44% : 10.7% CLX : CLOROX CO : 2.9500 : 0.43% : 12.9% TEAM : ATLASSIAN CORPORAT

: 0.0000 : 0.43% : 33.1% RTN : RAYTHEON CO : 1.4600 : 0.42% : 17.4% VGR : VECTOR GROUP LTD : 7.8800 : 0.41% : 12.1% ISRG : INTUITIVE SURGICAL

: 0.0000 : 0.40% : 23.9% PRAH : PRA HEALTH SCIENCES

: 0.0000 : 0.40% : 61.1% LRCX : LAM RESEARCH

: 1.0300 : 0.40% : 27.6% AEP : AMERICAN ELECTRIC

: 3.7600 : 0.40% : 7.7% TAL : TAL EDUCATION GROU : 0.0000 : 0.39% : 68.5% ROST : ROSS STORES INC : 0.8300 : 0.39% : 20.3% SHW : SHERWIN WILLIAMS : 0.8600 : 0.37% : 31.3% JD : JD COM INC : 0.0000 : 0.37% : 28.3% WB : WEIBO CORPORATION : 0.0000 : 0.36% : 57.8% BP : BP PLC : 6.0300 : 0.36% : 6.5% ETE : ENERGY TRANSFER EQ

: 7.6500 : 0.36% : 5.4% CTAS : CINTAS CORPORATION : 0.9500 : 0.36% : 19.3% ETP : ENERGY TRANSFER PA

: 12.0000 : 0.36% : -12.7% BRK.B : BERKSHIRE HATHAWA

: 0.0000 : 0.35% : 11.5% JPM : JP MORGAN CHASE AN

: 1.9100 : 0.35% : 14.1% INTC : INTEL CORPORATION : 2.4000 : 0.35% : 10.5% GPN : GLOBAL PAYMENTS IN : 0.0400 : 0.34% : 24.6% ROP : ROPER TECHNOLOGIE

: 0.5900 : 0.34% : 17.3% XOM : EXXON MOBIL CORP : 3.9700 : 0.34% : 4.1% IPGP : IPG PHOTONICS

: 0.0000 : 0.33% : 22.4% ACN : ACCENTURE PLC : 1.6400 : 0.33% : 18.3% AMAT : APPLIED MATERIALS I : 1.3900 : 0.33% : 20.8% LOW : LOWES COMPANIES IN : 1.7100 : 0.33% : 14.8% HTHT : CHINA LODGING GROU

: 0.4400 : 0.33% : 59.3% CNC : CENTENE CORP : 0.0000 : 0.32% : 28.6% AOS : AO SMITH CORP : 1.1000 : 0.32% : 33.5% APU : AMERIGAS PARTNERS

: 8.8400 : 0.32% : 8.5% SPR : SPIRIT AEROSYSTEMS

: 0.4400 : 0.32% : 24.8% SYY : SYSCO CORP : 2.4100 : 0.32% : 13.6% COR : CORESITE REALTY

: 4.1600 : 0.32% : 46.0% ITW : ILLINOIS TOOL WORK

: 1.9100 : 0.32% : 15.0% CBOE : CBOE GLOBAL MARKET

: 0.9800 : 0.32% : 24.8% BIDU : BAIDU INC : 0.0000 : 0.32% : 21.1% ATHM : AUTOHOME INC : 0.0000 : 0.32% : 24.6% EPD : ENTERPRISE PRODUCT

: 6.6200 : 0.31% : 8.0% AGR : AVANGRID INC : 3.5500 : 0.31% : 20.5% CME : CME GROUP INC : 1.6800 : 0.31% : 17.7% DLR : DIGITAL REALTY TRUS

: 3.7100 : 0.31% : 16.3% C : CITIGROUP INC : 1.6800 : 0.31% : 2.0% SINA : SINA COM : 0.0000 : 0.31% : 22.1% BDX : BECTON DICKINSON

: 1.3300 : 0.30% : 17.0% MKC : MCCORMICK AND CO : 1.9500 : 0.30% : 12.3% ANTM : ANTHEM INC : 1.2600 : 0.30% : 19.3% WP : WORLDPAY INC : 0.0000 : 0.30% : 30.9% SYK : STRYKER CORP : 1.1500 : 0.29% : 15.4% KHC : KRAFT HEINZ COMPAN : 3.6800 : 0.29% : -5.0% NHI : NATIONAL HEALTH INV : 6.1700 : 0.29% : 11.9% SJM : JM SMUCKER COMPAN : 2.4600 : 0.29% : 10.0% HRS : HARRIS CORPORATION : 1.4300 : 0.29% : 19.2% BLK : BLACKROCK INC : 2.0800 : 0.29% : 21.2% PKG : PACKAGING CORP : 2.1000 : 0.29% : 18.6% NEE : NEXTERA ENERGY INC : 2.9300 : 0.29% : 13.1% HEINY : HEINEKEN NV : 2.1900 : 0.29% : 10.7% DEO : DIAGEO PLC : 2.3200 : 0.29% : 7.4% MPWR : MONOLITHIC POWER

: 1.0100 : 0.28% : 21.9% AFL : AFLAC INC : 2.3100 : 0.28% : 9.3% HUM : HUMANA INC : 0.7200 : 0.28% : 20.4% HEP : HOLLY ENERGY PARTN

: 8.6300 : 0.28% : 8.7% AET : AETNA INC : 1.1300 : 0.28% : 20.8% EADSY : AIRBUS SE : 0.9000 : 0.28% : 21.9% AMP : AMERIPRISE FINANCIA

: 2.0800 : 0.27% : 16.6% ZTS : ZOETIS INC : 0.6200 : 0.27% : 19.7% ESNT : ESSENT GROUP LTD : 0.0000 : 0.27% : 17.6% CRM : SALESFORCE COM INC : 0.0000 : 0.27% : 21.7% ABT : ABBOTT LABORATORIE : 1.8500 : 0.27% : 15.1% TXN : TEXAS INSTRUMENTS

: 2.2900 : 0.26% : 16.5% NNN : NATIONAL RETAIL PRO : 5.0800 : 0.26% : 9.0% RHT : RED HAT INC : 0.0000 : 0.26% : 18.8% HON : HONEYWELL INTERNAT

: 1.9400 : 0.26% : 13.0% FISV : FISERV INC : 0.0000 : 0.26% : 20.0% TRGP : TARGA RESOURCES

: 7.9300 : 0.25% : -2.4% NOW : SERVICENOW INC : 0.0000 : 0.25% : 27.7% WBA : WALGREEN BOOTS ALL

: 2.3100 : 0.25% : 5.9% BOFI : BOFI HOLDING INC : 0.0000 : 0.25% : 22.3% TLP : TRANSMONTAIGNE PA

: 8.5100 : 0.24% : 9.7% GD : GENERAL DYNAMICS

: 1.5000 : 0.24% : 16.6% LEA : LEAR CORP : 1.4900 : 0.24% : 24.9% MTCH : MATCH GROUP INC : 0.0000 : 0.24% : 13.8% MFA : MFA FINANCIAL INC : 11.0700 : 0.24% : 15.9% WM : WASTE MANAGEMENT : 2.1400 : 0.24% : 12.4% NVO : NOVO NORDISK : 0.7700 : 0.24% : 14.4% SODA : SODASTREAM

: 0.0000 : 0.24% : 31.0% TCP : TC PIPELINES LP : 7.9700 : 0.24% : 7.3% FDX : FEDEX CORP : 0.8000 : 0.24% : 14.8% GRUB : GRUBHUB INC : 0.0000 : 0.24% : 27.1% BR : BROADRIDGE FINANCI

: 1.4500 : 0.23% : 26.7% UNP : UNION PACIFIC CORP : 2.1800 : 0.23% : 16.3% NTES : NETEASE INC : 1.0800 : 0.23% : 41.9% VFC : VF CORPORATION : 2.4600 : 0.23% : 12.5% ICE : INTERCONTINENTAL E : 1.3100 : 0.23% : 16.0% CHTR : CHARTER COMMUNICA

: 0.0000 : 0.23% : 46.1% BKNG : BOOKING HOLDINGS I : 0.0000 : 0.23% : 24.0% AMGN : AMGEN INC : 2.8400 : 0.22% : 11.7% TMO : THERMO FISHER SCIE

: 0.3200 : 0.22% : 16.8% ADP : AUTOMATIC DATA PRO : 2.1600 : 0.22% : 13.2% CHD : CHURCH AND DWIGH

: 1.7600 : 0.22% : 16.4% CSCO : CISCO SYSTEMS INC : 2.9300 : 0.22% : 9.1% OLLI : OLLIES BARGAIN OUTL

: 0.0000 : 0.22% : 49.8% MOMO : MOMO INC : 0.0000 : 0.22% : 63.5% BAX : BAXTER INTERNATION

: 0.9300 : 0.22% : 34.0% CMCSA : COMCAST CORPORATI : 2.0700 : 0.22% : 14.6% SEP : SPECTRA ENERGY PAR

: 7.4600 : 0.21% : 6.2% LYB : LYONDELLBASELL

: 3.3700 : 0.21% : 13.0% APH : AMPHENOL CORP : 0.8300 : 0.21% : 20.7% RDS.A : ROYAL DUTCH SHELL P : 5.8800 : 0.21% : 4.7% INGR : INGREDION INCORPOR : 1.8300 : 0.21% : 14.3% PSX : PHILLIPS 66 : 3.0400 : 0.21% : 15.3% TSM : TAIWAN SEMICONDUC

: 2.1100 : 0.21% : 17.5% EW : EDWARDS LIFESCIENC

: 0.0000 : 0.21% : 24.7% BURL : BURLINGTON STORES

: 0.0000 : 0.28% : 14.7% NKE : NIKE INC : 1.1800 : 0.21% : 15.0% INTU : INTUIT INC : 0.9200 : 0.21% : 19.4% ATVI : ACTIVISION BLIZZARD

: 0.4700 : 0.20% : 34.4% SWK : STANLEY BLACK AND D

: 1.5600 : 0.20% : 15.9% BZUN : BAOZUN INC : 0.0000 : 0.20% : 57.4% HRL : HORMEL FOODS

: 2.2900 : 0.20% : 12.5% XEL : XCEL ENERGY INC : 3.4800 : 0.20% : 10.9% PF : PINNACLE FOODS INC : 2.3500 : 0.20% : 28.9% WCN : WASTE CONNECTION

: 0.7800 : 0.20% : 35.5% EA : ELECTRONIC ARTS INC : 0.0000 : 0.20% : 22.1% AWK : AMERICAN WATER WO : 2.0800 : 0.20% : 18.0% CTSH : COGNIZANT TECHNOL

: 0.9700 : 0.20% : 20.0% ED : CONSOLIDATED EDISO

: 3.7800 : 0.20% : 8.8% XYL : XYLEM INC : 1.1100 : 0.20% : 21.0% *SNNVF : SUNNIVA INC : 0.0000 : 0.20% : NA CAT : CATERPILLAR INC : 1.9300 : 0.20% : 15.5% NDAQ : NASDAQ INC : 1.8600 : 0.20% : 16.0% AVY : AVERY DENNISON COR : 1.5100 : 0.20% : 16.7% CCI : CROWN CASTLE INTER : 3.8100 : 0.20% : 13.5% UL : UNILEVER PLC : 3.1900 : 0.20% : 8.9% FLT : FLEETCOR TECHNOLO

: 0.0000 : 0.19% : 14.0% AMT : AMERICAN TOWER

: 1.9900 : 0.19% : 14.4% BERY : BERRY GLOBAL GROUP

: 0.0000 : 0.19% : 30.5% RMD : RESMED INC : 1.4700 : 0.19% : 17.8% NUE : NUCOR CORPORATION : 2.2600 : 0.19% : 10.1% PG : PROCTER AND GAMBLE

: 3.4200 : 0.19% : 6.7% QSR : RESTAURANT BRANDS

: 3.0600 : 0.19% : 20.7% EDU : NEW ORIENTAL EDUCA

: 0.0000 : 0.19% : 29.1% VRSN : VERISIGN INC : 0.0000 : 0.19% : 17.7% FTV : FORTIVE CORPORATIO : 0.3600 : 0.19% : 34.2% TDY : TELEDYNE TECHNOLO

: 0.0000 : 0.22% : 20.0% DG : DOLLAR GENERAL

: 1.0900 : 0.19% : 15.8% DIS : WALT DISNEY CO : 1.6000 : 0.19% : 11.3% YUM : YUM BRANDS INC : 1.8000 : 0.19% : 9.7% WUBA : 58 COM INC : 0.0000 : 0.18% : 23.1% MPC : MARATHON PETROLEU

: 2.8000 : 0.18% : 12.9% TJX : TJX COMPANIES INC : 1.6200 : 0.18% : 13.7% DY : DYCOM INDUSTRIES I : 0.0000 : 0.18% : 17.1% VLO : VALERO ENERGY

: 3.4500 : 0.18% : 17.4% WMT : WALMART INC : 2.2700 : 0.18% : 8.2% DRI : DARDEN RESTAURANT

: 2.7100 : 0.18% : 14.9% WTR : AQUA AMERICA INC : 2.3700 : 0.18% : 11.8% FDS : FACTSET RESEARCH S : 1.1000 : 0.18% : 15.7% SKX : SKECHERS USA : 0.0000 : 0.18% : 18.7% UVE : UNIVERSAL INSURANC

: 1.8200 : 0.18% : 30.5% ICLR : ICON PLC : 0.0000 : 0.18% : 20.6% APTV : APTIV PLC : 0.9500 : 0.18% : 17.6% NVEE : NV5 GLOBAL INC : 0.0000 : 0.18% : 59.7% ZTO : ZTO EXPRESS CAYMAN

: 0.0000 : 0.18% : NA FIVE : FIVE BELOW INC : 0.0000 : 0.17% : 16.1% HEI : HEICO CORP : 0.1400 : 0.17% : 22.9% TSCO : TRACTOR SUPPLY COM : 1.6600 : 0.17% : 15.6% LNT : ALLIANT ENERGY COR : 3.4500 : 0.17% : 11.7% ORLY : O REILLY AUTOMOTIVE

: 0.0000 : 0.17% : 20.9% RGEN : REGENERON PHARMA : 0.0000 : 0.17% : 18.5% RY : ROYAL BANK OF CANA : 3.6600 : 0.17% : 12.5% NPSNY : NASPERS LTD : 0.1600 : 0.17% : 28.5% CIM : CHIMERA INVESTMENT

: 11.9100 : 0.17% : 7.2% CE : CELANESE CORP : 1.7900 : 0.17% : 26.0% WSO : WATSCO INC : 2.9900 : 0.17% : 16.5% PLNT : PLANET FITNESS INC : 0.0000 : 0.17% : 15.1% MHK : MOHAWK INDUSTRIES

: 0.0000 : 0.17% : 11.2% COST : COSTCO WHOLESALE

: 1.0500 : 0.17% : 13.1% NDSN : NORDSON CORPORATI : 0.8700 : 0.17% : 17.0% DRE : DUKE REALTY CORPOR : 3.2200 : 0.17% : 8.1% FIZZ : NATIONAL BEVERAGE

: 0.0000 : 0.16% : 48.1% YUMC : YUM CHINA HOLDINGS

: 0.9200 : 0.16% : 58.4% THO : THOR INDUSTRIES : 1.1600 : 0.16% : 24.9% *SECO : SECOO HOLDING LTD : 0.0000 : 0.16% : NA WEC : WEC ENERGY GROUP

: 3.6500 : 0.16% : 13.7% LKQ : LKQ CORPORATION : 0.0000 : 0.16% : 15.1% YNDX : YANDEX NV : 0.0000 : 0.16% : 14.9% JAZZ : JAZZ PHARMACEUTICA

: 0.0000 : 0.16% : 12.5% CONE : CYRUSONE INC : 3.2700 : 0.16% : 36.8% PAYX : PAYCHEX INC : 3.0300 : 0.16% : 11.9% GAIN : GLADSTONE INVESTM

: 7.7700 : 0.16% : 9.7% MSEX : MIDDLESEX WATER

: 2.4500 : 0.16% : 12.4% SBUX : STARBUCKS CORPORA : 2.1200 : 0.16% : 16.6% DLTR : DOLLAR TREE INC : 0.0000 : 0.16% : 20.4% LEG : LEGGETT AND PLATT I : 3.2900 : 0.16% : 11.7% CINF : CINCINNATI FINANCIA

: 2.7900 : 0.16% : 10.6% OZRK : BANK OF THE OZARKS

: 1.5000 : 0.16% : 20.0% TAP : MOLSON COORS

: 2.1400 : 0.16% : 8.2% LFUS : LITTELFUSE INC : 0.7000 : 0.16% : 22.5% PANW : PALO ALTO NETWORKS

: 0.0000 : 0.15% : 9.7% CBRL : CRACKER BARREL OLD

: 3.0600 : 0.15% : 16.3% FLO : FLOWERS FOODS INC : 3.2400 : 0.15% : 10.6% APD : AIR PRODUCTS AND C

: 2.6900 : 0.15% : 10.9% BIIB : BIOGEN INC : 0.0000 : 0.15% : 14.5% RSG : REPUBLIC SERVICES

: 2.0600 : 0.15% : 14.3% *JP : JUPAI HOLDINGS LIMI : 2.5600 : 0.15% : NA DWDP : DOWDUPONT INC : 2.1000 : 0.15% : NA *TWMJF : CANOPY GROWTH COR : 0.0000 : 0.15% : 164.7% *CRON : CRONOS GROUP INC : 0.0000 : 0.15% : 898.0% MS : MORGAN STANLEY : 1.7600 : 0.15% : 8.6% HII : HUNTINGTON INGALLS

: 1.1000 : 0.15% : 32.3% AZO : AUTOZONE INC : 0.0000 : 0.15% : 16.6% SRE : SEMPRA ENERGY : 3.2500 : 0.15% : 9.0% DNKN : DUNKIN BRANDS GRO

: 2.2700 : 0.15% : 16.2% TD : TORONTO DOMINION

: 3.1900 : 0.15% : 12.8% TSN : TYSON FOODS : 1.6100 : 0.14% : 21.3% TOT : TOTAL SA : 4.9000 : 0.14% : 8.1% EEFT : EURONET WORLDWIDE

: 0.0000 : 0.14% : 17.1% *PAGS : PAGSEGURO DIGITAL

: 0.0000 : 0.17% : NA SIVB : SVB CAPITAL II : 0.0000 : 0.14% : 23.2% AQN : ALGONQUIN POWER : 4.6600 : 0.14% : 14.8% WASH : WASHINGTON TRUST

: 2.9300 : 0.14% : 11.5% FBHS : FORTUNE BRANDS HO

: 1.2800 : 0.14% : 19.4% D : DOMINION ENERGY IN : 4.5000 : 0.14% : 7.8% EXR : EXTRA SPACE STORAG

: 3.6800 : 0.14% : 19.7% *NBEV : NEW AGE BEVERAGES

: 0.0000 : 0.14% : 35.3% TMUS : T MOBILE US INC : 0.0000 : 0.13% : 34.3% CERN : CERNER CORP : 0.0000 : 0.13% : 14.9% CELG : CELGENE CORPORATIO : 0.0000 : 0.13% : 25.2% AWR : AMERICAN STATES WA

: 1.8800 : 0.13% : 14.2% NWBI : NORTHWEST BANCSHA

: 4.0600 : 0.13% : 9.7% *YRD : YIRENDAI LTD : 3.9200 : 0.13% : 153.1% GPC : GENUINE PARTS CO : 3.1100 : 0.13% : 6.9% ULTA : ULTA BEAUTY INC : 0.0000 : 0.12% : 24.0% CWT : CALIFORNIA WATER

: 1.9200 : 0.12% : 14.1% ARTNA : ARTESIAN RESOURCES

: 2.7300 : 0.12% : 12.4% YORW : YORK WATER COMPAN : 2.3200 : 0.12% : 11.2% CTWS : CONNECTICUT WATER

: 2.2400 : 0.12% : 13.2% YELP : YELP INC : 0.0000 : 0.12% : 7.6% PSA : PUBLIC STORAGE : 4.1500 : 0.12% : 11.6% SJW : SJW GROUP : 2.0600 : 0.11% : 13.8% *CTRP : CTRIP COM INTERN : 0.0000 : 0.11% : 27.7% *BSTI : BEST INC : 0.0000 : 0.11% : NA EXPE : EXPEDIA INC : 1.1600 : 0.11% : 11.4% CVS : CVS HEALTH CORP : 2.9300 : 0.11% : 5.2% COHR : COHERENT INC : 0.0000 : 0.11% : 26.1% MAS : MASCO CORP : 1.0000 : 0.11% : 12.2% ENB : ENBRIDGE INC : 6.3700 : 0.11% : 6.7% INCY : INCYTE CORPORATION : 0.0000 : 0.10% : 31.9% *EMHTF : EMERALD HEALTH THE : 0.0000 : 0.09% : 163.0% *APHQF : APHRIA INC : 0.0000 : 0.09% : 317.0% *ACBFF : AURORA CANNABIS IN : 0.0000 : 0.09% : 224.0% *ABCCF : ABCANN GLOBAL

: 0.0000 : 0.07% : NA *MDXG : MIMEDX GROUP INC : 0.0000 : 0.07% : 17.7% *CNTTF : CANNTRUST HOLDING

: 0.0000 : 0.06% : NA *OGRMF : ORGANIGRAM HOLDIN

: 0.0000 : 0.05% : 15.5% *HYDDF : HYDROPOTHECARY

: 0.0000 : 0.04% : NA *MEDFF : MEDRELEAF CORP : 0.0000 : 0.04% : NA *RDDTF : RADIENT TECHNOLOGI

: 0.0000 : 0.04% : 349.0% *LXRP : LEXARIA BIOSCIENCE

: 0.0000 : 0.03% : 85.2% *NXTTF : NAMASTE TECHNO

: 0.0000 : 0.03% : 722.0%

* Indicates a very speculative stock.



Portfolio Asset Allocations: Domestic Stock - 82% Foreign Stock - 17% Bonds - 0% Cash - 1%

Sector Allocations:

# of stocks Sector Percentage of the Portfolio 37 Consumer Defensive 18% 54 Technology 19% 45 Health Care 13% 44 Consumer Cyclical 12% 41 Industrials 11% 28 Financial Services 9% 22 Energy 7% 20 Utilities 6% 11 Real Estate 3% 4 Communications Services 1% 5 Materials 1%

Stock Yield Allocations:

Growth yield, 0%: 28.0% Growth and Income yield, 0.1% - 2.7%: 41.0% Slow Growth and Income yield, 2.71% - 5.0%: 23.0% Income yield, 5.1% and up: 8.0%

Portfolio Yield 2.13%