Rating The Transportation Sector With ValuEngine.Com

ValuEngine Index Overview

Index Week Open Friday PM Change % Change YTD DJIA 24471.31 25271.86 800.55 3.27% 2.24% NASDAQ 7222.89 7532.8 309.91 4.29% 9.12% RUSSELL 2000 1531.99 1592.66 60.67 3.96% 3.72% S&P 500 2681.06 2776.67 95.61 3.57% 3.85%

ValuEngine Market Overview

Summary of VE Stock Universe Stocks Undervalued 45.14% Stocks Overvalued 54.86% Stocks Undervalued by 20% 18.14% Stocks Overvalued by 20% 20.64%

Sector Talk--Transportation

Below, we present the latest data on Transportation stocks from our Professional Stock Analysis Service. Top- five lists are provided for each category. We applied some basic liquidity criteria--share price greater than $3 and average daily volume in excess of 100k shares.





Top-Five Transportation Stocks--Short-Term Forecast Returns

Ticker Name Mkt Price Valuation (%) Last 12-M Return (%) AAL AMER AIRLINES 54.79 42.24% 22.05% UAL UNITED CONT HLD 69.87 27.88% -4.86% GATX GATX CORP 68.66 27.54% 17.91% CMRE COSTAMARE INC 6.29 11.57% 1.13% GBX GREENBRIER COS 50.75 13.99% 21.12%

Top-Five Transportation Stocks--Momentum

Ticker Name Mkt Price Valuation (%) Last 12-M Return (%) USAK USA TRUCK INC 25.26 125.02% 177.89% GOL GOL LINHAS-ADR 11.76 125.74% 112.89% XPO XPO LOGISTICS 101.23 47.47% 102.30% SKYW SKYWEST INC 57.05 7.95% 64.88% KNX KNIGHT-SWIFT TR 47.56 53.29% 60.91%

Top-Five Transportation Stocks--Composite Score

Ticker Name Mkt Price Valuation (%) Last 12-M Return (%) CAI CAI INTL INC 20.49 -26.48% 36.60% TRTN TRITON INTL LTD 29.65 -30.62% 30.62% RYAAY RYANAIR HLDGS 123.25 10.54% 54.74% CPA COPA HLDGS SA-A 134.23 -3.36% 27.80% DAL DELTA AIR LINES 54.64 9.99% 14.62%

Top-Five Transportation Stocks--Most Overvalued