End Of Day Upgrades & Downgrades (4/4/13)

Overall Upgrades: 42%

Overall Downgrades: 58%

Number of Optionable and Shortable Stocks/ETFs Satisfying Screening Criteria: 1,166

New Upgrades: BXP, CRI, DGX, DIN, EQR, HLF, HMC, JOSB, KSS, LQDT, OXY, PPS, SAFM, SCO, TM, YCS, SNI, TAHO, YCS

Returning Upgrades: BBY, BCR, COLM, HHC, HME, LLL, M, MAA, MNST

Potential Upgrades (BEARISH HOLD)*: ANF, LULU, PLCE, ROK, SHOO, SIAL, SNI, SQQQ, STJ, TAHO

New Downgrades: AMP, ANGI, APA, AVGO, AWAY, BCPC, BEAM, BEAV, BGC, BNO, BYI, CLW, CNQ, COP, CPSS, CTRP, CYH, DFS, DHR, DISH, DLX, ESRX, FNGN, GEL, GEVA, GIII, GLNG, GLP, GMCR, GWRE, HON, HTWR, IFF, IPGP, IWR, KEX, LAD, LAMR, LNC, LVS, MANH, MD, MEOH, MIDD, MORN, MPLX, NAV, NE, NOV, NOW, NPO, NSC, OII, PCAR, PDCE, PPO, PRAA, PRU, RKT, SAM, SBNY, SIVB, SODA, SQM, SYNA, TEN, TG, THC, THS, TK, TLP, UCO, UHS, ULTI, UNP, VRSK, VRX, VSAT, WDAY, WES, WHR, WSO, Z

Returning Downgrades: AMZN, ARMH, ATHN, BIDU, BNNY, CCL, CNC, CNI, CTSH, CYBX, DDD, EOG, FXY, IBN, INDL, INFY, PRLB, SATS, TDW, THO, WAC

Potential Downgrades (BULLISH HOLD)*: AFL, AIG, ALKS, ALV, AMG, ATLS, AXP, BAP, BF-B, BMC, BMRN, BPT, BTH, CBST, CERN, CI, CLX, CNI, CSGP, DEO, DLPH, DST, EFX, EPB, EPD, FIRE, FISV, GBX, HAIN, HES, HIBB, HTZ, HURN, INFI, ININ, ISCA, IWV, JCOM, KMP, KMR, KMX, LGND, LMCA, LORL, MELI, MIC, MMLP, MTN, NBL, NGLS, ONXX, PCH, PL, PNC, PRGO, QLD, RRGB, SLXP, SNA, SPSC, SPY, SSO, TD, THRX, TPX, TQQQ, TYL, UPRO, WAG, WYN, XONE

Disclosure: I have no positions in any stocks mentioned, and no plans to initiate any positions within the next 72 hours.