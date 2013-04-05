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End Of Day Upgrades & Downgrades (4/4/13)

|Includes: AMZN, ARMH, ATHN, Best Buy Co. (BBY), BCR, BIDU, BNNY, CCL, CNC, CNI, COLM, CTSH, CYBX, DDD, DHCP, EOG, FXY, HHC, HME, IBN, INDL, INFY, LLL, M, MAA, MNST, PRLB, SATS, TDW, THO

Overall Upgrades: 42%

Overall Downgrades: 58%

Number of Optionable and Shortable Stocks/ETFs Satisfying Screening Criteria: 1,166

New Upgrades: BXP, CRI, DGX, DIN, EQR, HLF, HMC, JOSB, KSS, LQDT, OXY, PPS, SAFM, SCO, TM, YCS, SNI, TAHO, YCS

Returning Upgrades: BBY, BCR, COLM, HHC, HME, LLL, M, MAA, MNST

Potential Upgrades (BEARISH HOLD)*: ANF, LULU, PLCE, ROK, SHOO, SIAL, SNI, SQQQ, STJ, TAHO

New Downgrades: AMP, ANGI, APA, AVGO, AWAY, BCPC, BEAM, BEAV, BGC, BNO, BYI, CLW, CNQ, COP, CPSS, CTRP, CYH, DFS, DHR, DISH, DLX, ESRX, FNGN, GEL, GEVA, GIII, GLNG, GLP, GMCR, GWRE, HON, HTWR, IFF, IPGP, IWR, KEX, LAD, LAMR, LNC, LVS, MANH, MD, MEOH, MIDD, MORN, MPLX, NAV, NE, NOV, NOW, NPO, NSC, OII, PCAR, PDCE, PPO, PRAA, PRU, RKT, SAM, SBNY, SIVB, SODA, SQM, SYNA, TEN, TG, THC, THS, TK, TLP, UCO, UHS, ULTI, UNP, VRSK, VRX, VSAT, WDAY, WES, WHR, WSO, Z

Returning Downgrades: AMZN, ARMH, ATHN, BIDU, BNNY, CCL, CNC, CNI, CTSH, CYBX, DDD, EOG, FXY, IBN, INDL, INFY, PRLB, SATS, TDW, THO, WAC

Potential Downgrades (BULLISH HOLD)*: AFL, AIG, ALKS, ALV, AMG, ATLS, AXP, BAP, BF-B, BMC, BMRN, BPT, BTH, CBST, CERN, CI, CLX, CNI, CSGP, DEO, DLPH, DST, EFX, EPB, EPD, FIRE, FISV, GBX, HAIN, HES, HIBB, HTZ, HURN, INFI, ININ, ISCA, IWV, JCOM, KMP, KMR, KMX, LGND, LMCA, LORL, MELI, MIC, MMLP, MTN, NBL, NGLS, ONXX, PCH, PL, PNC, PRGO, QLD, RRGB, SLXP, SNA, SPSC, SPY, SSO, TD, THRX, TPX, TQQQ, TYL, UPRO, WAG, WYN, XONE

Fundamental/Technical Review:

Disclosure: I have no positions in any stocks mentioned, and no plans to initiate any positions within the next 72 hours.