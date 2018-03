TANER Daily Momentum (DTM) (Mar. 2, 2018 Friday)

TANER Daily Momentum (DTM)

TANER Momentum ™ List on Mar. 2, 2018 Friday, based upon Closing Prices on Mar. 1, 2018 Thursday for The TANER STOCK Model

The ETF Model (ETM) (Feb. 26, 2018 Monday)

ETF T1 (BWX PFM) A1 (VTI VWO) E1 (VAW VDE) R1 (VXF VPU)

ETF T2 (BWX PFM) A2 (VWO VHT) E2 (MDY PGF) R2 (VXF VPU)

ETF T3 (QQQ PFM) A3 (VWO DIA) E3 (BWX PGF) R3 (VXF PZA)

SUMMARY OF THE ETM

ETF1-2-3 (PFM VWO BWX VXF) ETF 1-2 (VPU) ETF 2-3 (PGF) ETF1 (VTI VAW VDE) ETF2 (VHT MDY) ETF3 (QQQ DIA PZA)

The Schwab Model (Feb. 27, 2018 Tuesday)

SCHWAD:T1 (SPLV SCHM) A1 (RYF SCHB) E1 (RYE FNDA) R1 (SCHX SCHZ)

SCHWAD:T2 (SPLV SCHB) A2 (SCHA CVY) E2 (SCHD RYE) R2 (SCHX FNDF)

SCHWAD:T3 (SCHB SPLV) A3 (RYF SCHC) E3 (RYE SCHP) R3 (CVY FNDF)

SUMMARY OF THE TEM

SCHWAB 1-2-3 (SCHB SPLV RYE) SCHWAB 1-2 (SCHX) SCHWAB 1-3 (RYF) SCHWAB 2-3 (CVY FNDF) SCHWAB 1 (SCHM FNDF SCHZ) SCHWAB 2 (SCHA SCHD) SCHWAB 3 (SCHC SCHP)

The TANER Sector Rotation Model (TRM) (Feb. 28, 2018 Wednesday)

ROTATION:T1 (XME XHB) A1 (KBE PSK) E1 (XOP GDX) R1 (REM SHY)

ROTATION T2 (XNTK XME) A2 (IYH XRT) E1 (PSK REM) R2 (MBB SHY).

ROTATION T3 (XNTK KBE) A3 (XME XBI) E3 (GDX LQD) R2 (XOP REM).

SUMMARY OF THE TRM

R.TM.1-2-3 (XME REM) R.TM.1-2 (SHY) R.TM.1-3 (KBE GDX XOP) R.TM.2-3 (XNTK) R.TM.1 (XHB) R.TM.2 (IYH XRT MBB) R.TM.3 (XBI LQD)

The Vanguard Model (Mar. 1, 2018 Thursday)

VANGUARD T1 (VTI VXF) A1 (VFH VOO) E1 (VGK VDE) R1 (VIG BNDX)

VANGUARD T2 (VFH VXF) A2 (VWO VGK) E2 (VB VDE) R2 (VIG VOO).

VANGUARD T3 (VFH VXF) A3 (VWO VEA) E3 (VB VDE) R3 (VIG VSS)

SUMMARY OF THE TVM

VANGUARD 1-2-3 (VFH VXF VWO VDE) VANGUARD 1-2 (VGK) VANGUARD 1-3 (VSS) VANGUARD 2-3 (VB VIG) VANGUARD 1(VTI BNDX) VANGUARD 2 (VOO) VANGUARD 3 (VEA)

The TANER Stock Model (Mar. 2, 2017 Friday)

STOCK T1 (AMZN FDX) A2 (CME BIDU) E1 (HD PH) R1 (ESRX JWN)

STOCK T2 (CME NKE) A2 (HD KSU) E2 (FDX PH) R2 (WMT YUM)

STOCK T3 (CME NKE) A3 (BA CAT) E3 (KSU JWN) R3 (SU ESRX).

SUMMARY OF THE TSM

S.TM.1-2-3 (CME).S.TM 1-2 (HD FDX PH). S.TM 1-3 (ESRX) S.TM 2-3 (NKE KSU) S.TM 1 (AMZN BIDU JWN) S.TM 2 (WMT YUM) S.TM 3 (BA CAT JNJ SU)

Note:

T (Topping): Leading Leaders.(LDLD)

A (Advancing): Lagging Leaders (LGLD)

E (Emerging): Leading Laggards (LDLG)

R (Reversing): Lagging Laggards.(LGLG)

The numbers in parentheses (1-2-3) are one-month, two-month, and three-month terms.

MODEL 1: The Daily TANER Momentum (DTM) ETF Model $BND (Vanguard Total Bond Market ETF) $TIP (iShares Barclays TIPS Bond ETF) $BWX (SPDR Barclays Capital Intl Treasury Bond ETF) $VAW (Vanguard Raw Materials ETF) $DIA (SPDR Dow Jones Industrial Average ETF) $VDE (Vanguard Energy ETF) $MDY (SPDR S&P Midcap 400 Index ETF) $VHT (Vanguard Health Care ETF) $PFM (Power Shares Dividend Achievers ETF) $VNQ (Vanguard REIT ETF) $PGF (Power Shares Fin. Preferred Port. ETF) $VPU (Vanguard Utilities ETF) $PHB (Power Shares High Yield Corporate Bond ETF) $VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) $PZA (Power Shares Insured Muni Bond ETF) $VWO (Vanguard Emerging Markets ETF) $QQQ (Power Share QQQ Trust ETF) $VXF (Vanguard Extended Market ETF) $SPY (SPDR S&P 500 Index ETF) $XLF (Financial Select Sector SPDR ETF) MODEL 2: The Daily TANER Momentum (DTM) Vanguard Model $BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond ETF) $VIG (Vanguard Dividend Achievers ETF) $BND (Vanguard Total Bond Market ETF) $VOO (Vanguard S&P 500 ETF) $BNDX (Vanguard Total Int'l Bond ETF) $VSS (Vanguard ETSE All World Ex U.S. S-ETF) $BSV (Vanguard Short-Term Bond ETF) $VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) $VB (Vanguard Small-Cap ETF) $VTV (Vanguard Value ETF) $VCIT (Vanguard Corporate Bond ETF) $VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) $VDE (Vanguard Energy ETF) $VUG (Vanguard Growth ETF) $VEA (Vanguard MSCI EAFE ETF) $VWO (Vanguard Emerging Markets ETF) $VFH (Vanguard Financials ETF) $VXF (Vanguard Extended Market ETF) $VGK (Vanguard ETSE Europe ETF) $VXUS (Vanguard All Except U.S. ETF) MODEL 3: The Daily TANER Momentum (DTM) Charles Schwab Model $CVY (Multi-Asset Investments ETF) $SCHD (Schwab U.S. Dividend Equities ETF) $FNDA (Fundamental U.S. S-Cap ETF) $SCHE) (Schwab Emerging Market ETF) $FNDF (Fundamental Int'l L-C ETF) $SCHF (Schwab U.S. Int'l Equities ETF) $FNDX (Fundamental U.S. L-C ETF) $SCHM (Schwab Mid-Cap ETF) $RSP (S&P Equal Weight ETF) $SCHO (Schwab U.S. S-T Treasury ETF) $RYE (Schwab S&P Equal W Energy ETF) $SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) $RYF (Schwab S&P Equal W Fin ETF) $SCHR (Schwab Intermediate-U.S. Treasury ETF) $SCHA (Schwab U.S. S-Cap ETF) $SCHX (Schwab U.S. L-Cal ETF) $SCHB (Schwab Broad Market ETF) $SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF) $SCHC (Schwab S-T Int'l S-C ETF) $SPLV (S&P 500 Low Volatility ETF) MODEL 4: The Daily TANER Momentum (DTM) Sector Rotation Model $EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) $MTK (SPDR Technology ETF) $ERT (SPDR Retail ETF) $PSK SPDR Wells Fargo Preferred ETF) $GDX (Market Vector Gold Miners ETF) $REM (iShares NAREIT Mortgage ETF) $ITM (Market Vecotr Municipals ETF) $SHY (iShares 1-3 Year Treasuries ETF) $IYH (iShares DJ US Healthcare ETF) $SLV (iShares Silver ETF) $KBE SPDR BANK ETF) $XBI (SPDR Biotech ETF) $KCE SPDR Capital Markets ETF) $XHB (SPDR Homebuilders ETF) $KIE SPDR Insurance ETF) $XME (SPDR Metals & Mining ETF) $LQD (iShares Corporate Bonds ETF) $XOP (SPDR Oil & Gas Explore & Production ETF) $MBB (iShares Barclays MBS Bond ETF) $XSD (SPDR Semiconductors ETF) MODEL 5: The Daily TANER Momentum (DTM) Stock Model $AET (Aetna) $JNJ (Johnson & Johnson) $AMZN (Amazon.com) $JWN (Nordstrom) $BA (Boeing) $KSU (Kansas City Southern) $BEN (Franklin Resources) $MA (MasterCard) $BIDU (Baidu Inc.) $NKE (Nike) $HD (Home Depot) $NVR (NVR, Inc.) $CAT (Caterpillar) $PH (Parker-Hannafin) $CME CME Group) $SU (Sunco Energy) $ESRX (Express Scripts) $WMT (Wal-Mart Stores) $FDX (FedEx) $YUM (Yum Brands) The Daily 25ETFRANKS (D25RS): 25 No-Commission ETFs at Schwab & TD Ameritrade $BND (Vanguard Total Bond Market ETF) $TFI ( (SPDR Nuveen Barclays Municipal Bond ETF) $BWX (SPDR Barclays Capital Intl Treasury Bond ETF) $TIP ( Shares Barclays TIPS Bond ETF) $EDV (Vanguard Extended Duration Treasury Index ETF) $USCI (United States Commodity Index ETF) $IVV (iShares Core S&P 500 ETF) $VB (Vanguard Small-Cap ETF) $PGX (PowerShares Preferred Portfolio ETF) $VNQ (Vanguard REIT ETF) $PHB (PowerShares High Yield Corporate Bond ETF) $VO (Vanguard Mid-Cap ETF) $RGI (Guggenheim S&P Equal Weight Industrials ETF) $VSS (Vanguard ETSE All World Ex U.S. S-ETF) $RYE (Guggenheim S&P Equal Weight Energy ETF) $VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) $RYH (Guggenheim S&P Equal Weight Health Care ETF) $VTV (Vanguard Value ETF) $RYT (Guggenheim S&P Equal Weight Financial ETF) $VUG (Vanguard Growth ETF) $RYT (Guggenheim S&P Equal Weight Technology ETF) $VWO (Vanguard Emerging Markets ETF) $SCHD (Schwab U.S. Dividend Equities ETF) $VXF (Vanguard Extended Market ETF) $SPLV (PowerShares S&P 500 Low Volatility Portfolio ETF) SCHTD25 & TANER MODEL SCHTD25 TANER MODEL ID TICKER CHARLES SCHWAB TD AMERITRADE ETF VANGUARD SCHWAB ROTATION 1 BND BND BND BND 2 BWX BWX BWX BWX 3 PHB PHB PHB PHB 4 TFI TFI 5 TIP TIP TIP 6 EDV EDV EDV 7 SCHD SCHD SCHD 8 PGX PGX 9 RYE RYE RYE 10 RYH RYH 11 SPLV SPLV SPLV 12 RGI RGI 13 VO VO 14 RYT RYT 15 IVV IVV 16 USCI USCI 17 VNQ VNQ VNQ 18 VTI VTI VTI VTI 19 VXF VXF VXF VXF 20 VWO VWO VWO VWO 21 RYF RYF RYF 22 VB VB VB 23 VSS VSS VSS 24 VUG VUG VUG 25 VTV VTV VTV NOTE 1. ETFs in <****> are alternatives or proxies. 2. The TANER momentum list of Model ETF has been posted daily since December 2010. 3. The list of Models of Vanguard, Schwab, and Sector Rotation is posted once or twice weekly. 4. SCHTD25 consists of 11 Schwab ETFs and 14 TD Ameritrade, all of that are commission free. 5. SCHTD25 has 19 stock ETFs and 6 bond ETFs (BND, BWX, PHB, TFI, and TIP). 6. SCHTD25 has 22 U.S. ETFs and 3 global ETFs (BWX< VWO, and VSS).

