Notable earnings after Thursday's close: AGO, ALKS, ANH, BBI, BYI, CAR, CBG, CEGE, CVTX, DAR,...Nov. 06, 2008 3:10 PM ETAssured Guaranty Ltd. (AGO)AGO, ALKS, RC, BBI-OLD, BYI, CAR, CBRE, CEGE, CVTX, DAR, DIS, FLR, FTI, GNW, MNST, GSK, IRF, MVSN, NDN, NKTR, NVDA, ONXX, BKNG, PDLI, PSA, PXP, QCOM, SAPE, SD, SWKS, TS, UTSI, VRSNBy: Rachael Granby, SA News Editor Notable earnings after Thursday's close: AGO, ALKS, ANH, BBI, BYI, CAR, CBG, CEGE, CVTX, DAR, DIS, FLR, FTI, GNW, HANS, HGSI, IRF, MVSN, NDN, NKTR, NVDA, ONXX, PCLN, PDLI, PSA, PXP, QCOM, SAPE, SD, SWKS, TS, UTSI, VRSN