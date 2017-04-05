Nuveen declares monthly distribution on Funds

Nuveen MO Premium Income Municipal Fund (NYSE:NOM) - $0.0560.
Nuveen NC Premium Income Municipal Fund (NYSE:NNC) - $0.0440.
Nuveen NJ Dividend Advantage Municipal Fund (NYSE:NXJ) - $0.0580.
Nuveen NJ Municipal Value Fund (NYSEMKT:NJV) - $0.0475.
Nuveen OH Quality Income Municipal Fund (NYSE:NUO) - $0.0585.
Nuveen PA Investment Quality Municipal Fund (NYSE:NQP) - $0.0585.
Nuveen PA Municipal Value Fund (NYSEMKT:NPN) - $0.0495.
Nuveen TX Quality Income Municipal Fund (NYSE:NTX) - $0.0530.
Payable May 1; for shareholders of record Apr. 13; ex-div Apr. 11.
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