Celgene Q1 top line up 18%; earnings up 18%; EPS guidance raised; shares off 2% premarket on revenue miss

Celgene (NASDAQ:CELG) Q1 results ($M): Total Revenues: 2,960 (+17.9%); Product Sales: 2,950 (+18.3%).

Net Income: 941 (+17.5%); Non-GAAP Net Income: 1,364 (+28.2%); EPS: 1.16 (+17.2%); Non-GAAP EPS: 1.68 (+27.3%).

Key Product Sales: Revlimid: 1,884 (+19.7%); Pomalyst/Imnovid: 364 (+32.8%); OTEZLA: 242 (+23.7%); Abraxane: 236 (+4.9%); Vidaza: 158 (+7.7%).

2017 Guidance: Total Revenues: $13.0B - 13.4B (unch); EPS: $5.95 - 6.29 from $5.85 - 6.21; Non-GAAP EPS: $7.15 - 7.30 from $7.10 - 7.25.