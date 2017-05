VanEck Vectors declares monthly distributions

VanEck Vectors EM Investment Grade (NYSEARCA:IGEM) - $0.0659. 30-Day Sec yield 3.57%.

VanEck Vectors Emerging Markets Aggregate Bond ETF (NYSEARCA:EMAG) - $0.0759. 30-Day Sec yield 4.10%.

VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF (NYSEARCA:XMPT) - $0.1050. 30-Day Sec yield 4.99%.

VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (NYSEARCA:IHY) - $0.0870. 30-Day Sec yield 3.86%.

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (NYSEARCA:ANGL) - $0.1143. 30-Day Sec yield 4.80%.

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (NYSEARCA:HYEM) - $0.1180. 30-Day Sec yield 5.58%.

VanEck Vectors Preferred Securities Ex Financials ETF (NYSEARCA:PFXF) - $0.0690. 30-Day Sec yield 5.95%.

VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (NYSEARCA:CBON) - $0.0573. 30-Day Sec yield 3.24%.

VanEck Vectors Green Bond ETF (NYSEARCA:GRNB) - $0.0237. 30-Day Sec yield 1.06%.

VanEck Vectors Treasury-Hedged High Yield Bond ETF (NYSEARCA:THHY) - $0.0930. 30-Day Sec yield 4.37%.

Payable May 5; for shareholders of record May 3; ex-div May 1. 30-Day Sec yield as of 4/28/2017.

Press Release