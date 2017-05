Guggenheim declares monthly distribution on Funds

Advent Claymore Convertible Securities and Income Fund II (NYSE:AGC) - $0.0470.

Advent Claymore Convertible Securities and Income Fund (NYSE:AVK) - $0.1116.

Fiduciary/Claymore MLP Opportunity Fund (NYSE:FMO) - $0.4308.

Guggenheim Build America Bonds Managed Duration Trust (NYSE:GBAB) - $0.1257.

Guggenheim Credit Allocation Fund (NYSE:GGM) - $0.1813.

Guggenheim Strategic Opportunities Fund (NYSE:GOF) - $0.1821.

Guggenheim Enhanced Equity Income Fund (NYSE:GPM) - $0.2400.

Western Asset/Claymore Inflation-Linked Securities & Income Fund (NYSE:WIA) - $0.0320.

Western Asset/Claymore Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (NYSE:WIW) - $0.0335.

Payable May 31; for shareholders of record May 15; ex-div May 11.

Press Release