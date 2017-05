Nuveen declares monthly distribution on Funds

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NYSE:NXP) - $0.0455.

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 2 (NYSE:NXQ) - $0.0420.

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 3 (NYSE:NXR) - $0.0435.

Nuveen Municipal Value Fund (NYSE:NUV) - $0.0325.

Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund (NYSE:NUW) - $0.0600.

Nuveen Municipal Income Fund (NYSE:NMI) - $0.0405.

Nuveen Select Maturities Municipal Fund (NYSE:NIM) - $0.0260.

Nuveen Enhanced Municipal Credit Opportunities Fund (NYSEMKT:NZF) - $0.0740.

Nuveen Enhanced AMT-Free Municipal Credit Opportunities Fund (NYSEMKT:NVG) - $0.0725.

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund (NYSE:NMZ) - $0.0675.

Payable June 1; for shareholders of record May 15; ex-div May 11.

Press Release