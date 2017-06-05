Nuveen declares monthly distribution on Funds

|About: Nuveen North Carolina Pr... (NNC)|By:, SA News Editor

Nuveen NC Premium Income Municipal Fund (NYSE:NNC) - $0.0440.

Nuveen NJ Dividend Advantage Municipal Fund (NYSE:NXJ) - $0.0580.

Nuveen NJ Municipal Value Fund (NYSEMKT:NJV) - $0.0475.

Nuveen OH Quality Income Municipal Fund (NYSE:NUO) - $0.0585.

Nuveen PA Investment Quality Municipal Fund (NYSE:NQP) - $0.0585.

Nuveen PA Municipal Value Fund (NYSEMKT:NPN) - $0.0495.

Nuveen TX Quality Income Municipal Fund (NYSE:NTX) - $0.0530.

Nuveen VA Premium Income Municipal Fund (NYSE:NPV) - $0.0460.

Payable July 3; for shareholders of record June 15; ex-div June 13.

Press Release