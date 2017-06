REITWeek gets underway in NYC

The next two days will be filled with presentations, roundtables, and networking at NAREIT's REITWeek.

Early presenters today include American Campus Communities (NYSE:ACC), Kite Realty Group (NYSE:KRG), Rexford Industrial (NYSE:REXR), Washington REIT (NYSE:WRE), TIER REIT (NASDAQ:TIER), Acadia Realty (NYSE:AKR), Bluerock Residential (NYSEMKT:BRG), DuPont Fabros (NYSE:DFT), EastGroup (NYSE:EGP), and Gramercy Property (NYSE:GPT).

Full schedule here

Webcasts here

Presentation slides (when available) should be on Seeking Alpha on each company's quote page.

Check back here for updates.

Broad U.S. REIT ETFs: VNQ, IYR, DRN, RQI, URE, SCHH, ICF, RWR, SRS, RNP, RFI, JRS, KBWY, NRO, DRV, RIT, RIF, REK, DRA, FRI, FTY, FREL, LRET, PSR, WREI, XLRE, IARAX, RORE, USRT