SPDR Funds announces quarterly distribution

SPDR Dow Jones International Real Estate ETF (NYSEARCA:RWX) - $0.3767. 30-Day Sec yield of 2.66%.

SPDR S&P International Dividend ETF (NYSEARCA:DWX) - $0.5919. 30-Day Sec yield of 3.22%.

SPDR STOXX Europe 50 ETF (NYSEARCA:FEU) - $0.5770. 30-Day Sec yield of 3.02%.

SPDR Euro STOXX 50 ETF (NYSEARCA:FEZ) - $0.6568. 30-Day Sec yield of 2.53%.

SPDR S&P International Consumer Staples Sector ETF (NYSEARCA:IPS) - $0.3733. 30-Day Sec yield of 1.67%.

SPDR S&P International Energy Sector ETF (NYSEARCA:IPW) - $0.2293. 30-Day Sec yield of 3.75%.

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (NYSEARCA:RWO) - $0.4144. 30-Day Sec yield of 2.99%.

SPDR S&P International Financial Sector ETF (NYSEARCA:IPF) - $0.3438. 30-Day Sec yield of 2.91%.

SPDR S&P International Technology Sector ETF (NYSEARCA:IPK) - $0.1405. 30-Day Sec yield of 0.79%.

Payable June 26; for shareholders of record June 20; ex-div June 15. 30-Day Sec yield as of 6/14/2017.