SPDR Funds announces quarterly distribution

SPDR S&P International Industrial Sector ETF (NYSEARCA:IPN) - $0.3579. 30-Day Sec yield of 1.37%.

SPDR S&P International Utilities Sector ETF (NYSEARCA:IPU) - $0.3522. 30-Day Sec yield of 3.00%.

SPDR S&P International Materials Sector ETF (NYSEARCA:IRV) - $0.1940. 30-Day Sec yield of 1.44%.

SPDR S&P International Health Care Sector ETF (NYSEARCA:IRY) - $0.3291. 30-Day Sec yield of 1.77%.

SPDR S&P International Telecommunications Sector ETF (NYSEARCA:IST) - $0.4027. 30-Day Sec yield of 2.80%.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (NYSEARCA:EDIV) - $0.3160. 30-Day Sec yield of 3.44%.

SPDR S&P Global Dividend ETF (NYSEARCA:WDIV) - $0.9160. 30-Day Sec yield of 3.70%.

SPDR S&P International Dividend Currency Hedged ETF (NYSEARCA:HDWX) - $0.6221. 30-Day Sec yield of 4.94%.

Payable June 26; for shareholders of record June 20; ex-div June 15. 30-Day Sec yield as of 6/14/2017.