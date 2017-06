SPDR Funds announces quarterly distribution

SPDR Russell 2000 ETF (NYSEARCA:TWOK) - $0.2916. 30-Day Sec yield of 1.30%.

SPDR S&P 500 Buyback ETF (NYSEARCA:SPYB) - $0.1659. 30-Day Sec yield of 1.16%.

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (NYSEARCA:MDYG) - $0.3887. 30-Day Sec yield of 1.06%.

SPDR Russell 2000 Low Vol ETF (NYSEARCA:SMLV) - $0.4655. 30-Day Sec yield of 2.38%.

SPDR Global Dow ETF (NYSEARCA:DGT) - $0.6858. 30-Day Sec yield of 1.98%.

SPDR S&P Bank ETF (NYSEARCA:KBE) - $0.1532. 30-Day Sec yield of 1.35%.

SPDR S&P Capital Markets ETF (NYSEARCA:KCE) - $0.2414. 30-Day Sec yield of 1.83%.

SPDR S&P Insurance ETF (NYSEARCA:KIE) - $0.3352. 30-Day Sec yield of 1.37%.

Payable June 26; for shareholders of record June 20; ex-div June 15. 30-Day Sec yield as of 6/14/2017.