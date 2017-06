SPDR Funds announces quarterly distribution

SPDR S&P Regional Banking ETF (NYSEARCA:KRE) - $0.1990. 30-Day Sec yield of 1.37%.

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (NYSEARCA:MDYV) - $0.4436. 30-Day Sec yield of 1.72%.

SPDR Morgan Stanley Technology ETF (NYSEARCA:MTK) - $0.1571. 30-Day Sec yield of 0.61%.

SPDR Russell 1000 ETF (NYSEARCA:ONEK) - $0.5392. 30-Day Sec yield of 1.77%.

SPDR Wells Fargo Preferred Stock ETF (NYSEARCA:PSK) - $0.6096. 30-Day Sec yield of 5.01%.

SPDR Dow Jones REIT ETF (NYSEARCA:RWR) - $0.7993. 30-Day Sec yield of 3.40%.

SPDR S&P Dividend ETF (NYSEARCA:SDY) - $0.5127. 30-Day Sec yield of 2.24%.

SPDR S&P 600 Small Cap ETF (NYSEARCA:SLY) - $0.3743. 30-Day Sec yield of 1.16%.

Payable June 26; for shareholders of record June 20; ex-div June 15. 30-Day Sec yield as of 6/14/2017.