SPDR Funds announces quarterly distribution

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (NYSEARCA:SLYG) - $0.5869. 30-Day Sec yield of 0.94%.

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (NYSEARCA:SLYV) - $0.4049. 30-Day Sec yield of 1.39%.

SPDR S&P 500 Small Cap Growth ETF (NYSEARCA:SPYG) - $0.4509. 30-Day Sec yield of 1.42%.

SPDR S&P 500 Value ETF (NYSEARCA:SPYV) - $0.6718. 30-Day Sec yield of 2.20%.

SPDR Russell 3000 ETF (NYSEARCA:THRK) - $0.8240. 30-Day Sec yield of 1.73%.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (NYSEARCA:XAR) - $0.1012. 30-Day Sec yield of 0.54%.

SPDR S&P Biotech ETF (NYSEARCA:XBI) - $0.1101. 30-Day Sec yield of 0.00%.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (NYSEARCA:XES) - $0.0216. 30-Day Sec yield of 0.64%.

Payable June 26; for shareholders of record June 20; ex-div June 15. 30-Day Sec yield as of 6/14/2017.