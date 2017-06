SPDR Funds announces quarterly distribution

SPDR MSCI USA Quality Mix ETF (NYSEARCA:QUS) - $0.3686. 30-Day Sec yield of 1.86%.

SPDR S&P Telecom ETF (NYSEARCA:XTL) - $0.2631. 30-Day Sec yield of 1.72%.

SPDR S&P Transportation ETF (NYSEARCA:XTN) - $0.0949. 30-Day Sec yield of 0.65%.

SPDR Russell 1000 Low Vol ETF (NYSEARCA:LGLV) - $0.4220. 30-Day Sec yield of 1.91%.

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (NYSEARCA:MMTM) - $0.4271. 30-Day Sec yield of 1.48%.

SPDR S &P 1500 Value Tilt ETF (NYSEARCA:VLU) - $0.4939. 30-Day Sec yield of 2.01%.

SPDR S&P 500 High Dividend ETF (NYSEARCA:SPYD) - $0.3428. 30-Day Sec yield of 3.83%.

SPDR S&P 500 Fossil Fuel Free ETF (SPYX) - $0.2662. 30-Day Sec yield of 1.67%.

Payable June 26; for shareholders of record June 20; ex-div June 15. 30-Day Sec yield as of 6/14/2017.