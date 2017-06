SPDR Funds announces semi-annual distribution

SPDR MSCI ACWI IMI ETF (NYSEARCA:ACIM) - $0.6229. 30-Day Sec yield of 1.97%.

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (NYSEARCA:CWI) - $0.4534. 30-Day Sec yield of 2.20%.

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (NYSEARCA:EWX) - $0.1593. 30-Day Sec yield of 1.59%.

SPDR S&P Emerging Middle East & Africa ETF (NYSEARCA:GAF) - $0.4771. 30-Day Sec yield of 2.26%.

SPDR S&P Global Infrastructure ETF (NYSEARCA:GII) - $0.8560. 30-Day Sec yield of 2.99%.

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (NYSEARCA:GMF) - $0.3984. 30-Day Sec yield of 1.55%.

SPDR S&P Emerging Latin America ETF (NYSEARCA:GML) - $0.5428. 30-Day Sec yield of 1.95%.

SPDR S&P Emerging Markets ETF (NYSEARCA:GMM) - $0.3012. 30-Day Sec yield of 1.62%.

SPDR S&P Global Natural Resources ETF (NYSEARCA:GNR) - $0.5406. 30-Day Sec yield of 2.29%.

Payable June 28; for shareholders of record June 20; ex-div June 16. 30-Day Sec yield as of 6/14/2017.