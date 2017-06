SPDR Funds announces semi-annual distribution

SPDR S&P Emerging Europe ETF (NYSEARCA:GUR) - $0.3857. 30-Day Sec yield of 2.40%.

SPDR S&P World ex-US ETF (NYSEARCA:GWL) - $0.3610. 30-Day Sec yield of 2.16%.

SPDR S&P China ETF (NYSEARCA:GXC) - $0.2598. 30-Day Sec yield of 1.40%.

SPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (NYSEARCA:LOWC) - $1.1213. 30-Day Sec yield of 1.97%.

SPDR MSCI Australia Quality Mix ETF (NYSEARCA:QAUS) - $0.6276. 30-Day Sec yield of 3.77%.

SPDR MSCI Canada Quality Mix ETF (NYSEARCA:QCAN) - $0.4785. 30-Day Sec yield of 2.04%.

SPDR MSCI Germany Quality Mix ETF (NYSEARCA:QDEU) - $1.2655. 30-Day Sec yield of 2.03%.

SPDR MSCI EAFE Quality Mix ETF (NYSEARCA:QEFA) - $0.8896. 30-Day Sec yield of 2.33%.

SPDR MSCI Emerging Markets Quality Mix ETF (NYSEARCA:QEMM) - $0.4211. 30-Day Sec yield of 1.96%.

Payable June 28; for shareholders of record June 20; ex-div June 16. 30-Day Sec yield as of 6/14/2017.