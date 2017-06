Vanguard declares quarterly distribution on ETF Funds

Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEARCA:VIG) - $0.518. 30-Day Sec yield of 1.91%.

Vanguard Mid-Cap Growth ETF (NYSEARCA:VOT) - $0.192. 30-Day Sec yield of 0.82%.

Vanguard Mid-Cap Value ETF (NYSEARCA:VOE) - $0.463. 30-Day Sec yield of 2.06%.

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (NYSEARCA:VEU) - $0.541.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (NYSEARCA:VEA) - $0.482.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (NYSEARCA:VSS) - $0.824.

Vanguard Total International Stock ETF (NASDAQ:VXUS) - $0.556.

Payable June 27; for shareholders of record June 23; ex-div June 21. 30 Day SEC yield as of 06/19/17.